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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 5 673,7598 руб/1 г золота и 67,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 673,7598 руб.
  • 1 грамм серебра - 67,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 578,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 954,2200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,9001 р. (1,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (1,30%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7001 р. (0,53%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,4700 р. (1,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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