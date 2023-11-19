Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 ноября: 5 673,7598 руб/1 г золота и 67,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 673,7598 руб.

1 грамм серебра - 67,8200 руб.

1 грамм платины - 2 578,8501 руб.

1 грамм палладия - 2 954,2200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,9001 р. (1,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (1,30%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7001 р. (0,53%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,4700 р. (1,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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