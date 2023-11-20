ПСБ: Ожидаем умеренного снижения кривой ОФЗ на текущей неделе за счет поддержки рубля

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам недели доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли на 13-17 б.п. (до 11,69% по 3-летним бумагам); доходности 10-летних ОФЗ остались без изменения (11,82% годовых). Отметим, что котировки госбумаг в течение недели демонстрировали достаточно высокую волатильность.

Укрепление рубля ниже отметки 90 руб./долл. было позитивно воспринято инвесторами; спрос на длинные ОФЗ-ПД на аукционе Минфина сохранился. Вместе с тем, выходящая статистика по инфляции заставляет сохранять осторожность – в соответствии с недельными данным годовой уровень инфляции может превысить прогноз ЦБ на конец года (7-7,5%), что может потребовать дополнительного повышения ставки в декабре.

В связи с этим рекомендуем осторожно относиться к удлинению дюрации портфелей, сохраняя долю флоатеров в портфеле более 50%. На этой неделе рекомендуем обратить внимание на выпуск Металлоинвест (ААА/–) с ориентиром плавающего купона КС + 130 б.п.

Ожидаем, что доходности классических ОФЗ на текущей недели несколько снизятся (в пределе 10 б.п.) за счет поддержки со стороны рубля в рамках налогового периода. При этом инвесторы вновь будут внимательно следить за данными по инфляции, что может внести повышенную волатильность на долговом рынке.