«Открытие»: Сильный рубль не позволяет индексу МосБиржи расти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок попытался расти в первой половине дня, но резкое укрепление рубля прервало эту попытку. Относительно позитивный внешний фон не даёт развиться движению вниз, но и сила рубля не позволяет индексу МосБиржи расти. Корпоративный фон довольно скудный. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,9 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3207,04 п. (+0,03%), а индекс РТС - 1141,59 п. (+1,74%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», «Группа Позитив», OZON Holdings, МКП «ВК», Polymetal. Самыми слабыми были «Северсталь», НЛМК, ГК «ПИК», «ЛУКОЙЛ», привилегированные «Сургутнефтегаз».

Логика проходящих торгов достаточно проста. Рубль в утренние часы торговался без особой динамики, но затем начал резко укрепляться, сведя усилия рублёвого индекса МосБиржи к росту на нет. Условия укрепления пока не меняются: действует указ об обязательной продаже валюты экспортёрами, высокая ставка ЦБ РФ на уровне 15%, подготовка к налоговым платежам и отсутствие высокого спроса на валюту со стороны уходящего иностранного бизнеса. Поэтому перспективы движения в сторону 85, а то и 82-83 за доллар становятся вполне реальными. На этих значениях можно ожидать смягчения указа об обязательной продаже, так как более сильный рубль уже негативно скажется на бюджетных поступлениях.

«СовКомФлот» (FLOT) отчитался о прибыли в III квартале в размере $206 млн. Выручка за отчётный период составила $542,9 млн. Операционная прибыль зафиксирована на уровне $268 млн. В период с января по сентябрь чистая прибыль по МСФО оказалась в объёме $702,2 млн, а выручка $1,7 млрд, операционная прибыль - $930,3 млн. Соответственно, прибыль на акцию за девять месяцев составляет 0,293 руб.

Veon (VEON) отчиталась о росте выручки в III квартале на 6,1% до $945 млн. Выручка за оказание услуг оказалась в объёме $913 млн. Показатель EBITDA вырос на 17% в годовом выражении до $444 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA без учёта аренды составляет 0,86X. «ВымпелКом» отдельно заработал в III квартале 77 млрд руб, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период год назад. EBITDA «ВымпелКом» оказался на уровне 33,3 млрд руб (10,2% прироста).

Рост демонстрировали бумаги OZON Holdings (OZON). Поводом для оптимизма служат сообщения о планируемой редоменциляции компании. В целом, это общий тренд организаций, чей бизнес преимущественно находится в России, как и большинство акционеров.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 88,50 (-1,67%),

EUR/RUB – 96,78 (-1,06%),

CNY/RUB – 12,323 (-1,17%).

Представители ЕЦБ убеждают инвесторов не торопиться с ожиданиями по снижению ставки

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Сомнения инвесторам добавили заявления представителей ЕЦБ, высказанные ещё в пятницу. Глава германского Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что было бы крайне неразумно снижать ставку преждевременно. Он полагает, что не стоит спешить со смягчением до тех пор, пока не будет уверенности в стабильности цен на долгосрочную перспективу. Глава австрийского ЦБ Роберт Хольцман прямым образом указал на то, что II квартал это излишне поспешные ожидания для снижения ставки. Самым слабым в Европе был сектор здравоохранения на фоне падения акций Bayer почти на 19%. Компания отказалась от дальнейших исследований препарата против свертывания крови. Также американские судебные власти предписали компании выплатить $1,56 млрд по делу о гербициде, который провоцировал онкологические заболевания. Меж тем в Италии дорожали банки после неожиданного улучшения прогноза по суверенному рейтингу страны агентством Moody’s.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7479,46 п. (-0,33%),

DAX - 15862,51 п. (-0,36%),

CAC 40 - 7242,03 п. (+0,11%).

Нефтяной рынок ждёт реакции ОПЕК+ на слабость нефти в последние недели

Нефть продолжила дорожать. На рынке растёт убеждённость в том, что ОПЕК+ может принять 26 ноября решение о дополнительном сокращении добычи с целью поддержания ценовой стабильности. В Goldman Sachs полагают, что Саудовская Аравия сохранит добровольное ограничение на производство в объёме 1 млн баррелей до июля следующего года.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $77,05 (+1,53%),

Brent - $82,01 (+1,74%),

Золото - $1973,60 (-0,56%).

Американские индексы начинают неделю спокойно

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральный старт торгов. Впрочем, NASDAQ может показать повышение в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 4 Б.П. до 4,48%.

Акции Microsoft дорожали на 1% на фоне новых назначений в менеджменте. Предстоящая неделя будет укороченной. В четверг биржи не работают по случаю Дня Благодарения, а в пятницу будет короткий день. В понедельник будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов США.