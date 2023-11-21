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ПСБ: Укрепление рубля продолжит оказывать поддержку ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Неделя началась с укрепления рубля – приближение налогового периода поддержало национальную валюту, что благоприятно сказалось на котировках госбумаг: доходности среднесрочных и длинных ОФЗ снизились на 2-7 б.п. (11,78% годовых по 10-летним бумагам); доходности коротких ОФЗ опустились на 1-2 б.п.

Сегодня данный фактор продолжит оказывать поддержку долговому рынку. Отметим, что среди важных событий в среду будут итоги аукционов ОФЗ и традиционные данные по инфляции. Ожидаем, что позитивная динамика рубля обеспечит сохранение хорошего спроса на классические ОФЗ. Однако по инфляции пока ситуация остается непростой – интрига по решению ЦБ на декабрьском заседании сохраняется.

Спрос наблюдается на корпоративные бумаги и на первичном рынке – вчера Ростелеком (АА+/–) закрыл книгу заявок на облигации сроком 2,25 года с купоном 13,25%. Однако премия к ОФЗ на уровне 177 б.п. все еще почти вдвое выше исторических значений по компании. Завтра рекомендуем обратить внимание на выпуск Металлоинвест (ААА/–) с ориентиром плавающего купона КС + 130 б.п.

Как мы отмечали ранее, рекомендуем пока сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле, постепенно увеличивая долю классических бумаг сроком до 3 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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