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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 5 636,4702 руб/1 г золота и 68,2700/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 636,4702 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,2700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 563,5200 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 959,0000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,2898 р. (0,66%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (0,66%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,3301 р. (0,59%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7800 р. (0,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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