«Открытие»: Укрепление рубля негативно влияет на акции экспортёров

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня. Наблюдается привычная картина укрепления рубля, которое негативно влияет на акции экспортёров. В минусе торгуются секторы нефти и газа, а также металлов и добычи. Впрочем, большинство секторов также демонстрирует негативную динамику, так как укрепление рубля и высокая ставка ЦБ РФ лишает многие бумаги дивидендной привлекательности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,8 млрд руб.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3204,8 п. (-0,08%), а индекс РТС - 1147,04 п. (+0,40%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Сегежа», Polymetal, МКП «ВК», N+ Group. Самыми слабыми оказались X5 Retail, «Ростелеком», GlobalTrans, «РусАгро» и iQIWI.

Собственно говоря, бумаги «Ростелекома» (RTKM) являются одними из тех, чья дивидендная привлекательность померкла на фоне высокой ставки ЦБ РФ. Акционеры компании одобрили дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб на привилегированную, или обыкновенную акцию на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов утверждена на 1 декабря. При текущей цене обыкновенной акции 81,55 руб дивидендная доходность едва превышает 6%.

Рубль продолжает своё укрепление. Доллар снижался до 87,655, евро до 95,76, а юань до 12,264 руб. На рынке начинает формироваться две противоположные позиции. Одна заключается в том, что поход до 85,0 руб за доллар состоится и даже может осуществиться пробой до 80-82. Другая точка зрения состоит в том, что перед новогодними праздниками усиливается импорт, тем более, что этому способствует текущее укрепление рубля. Соответственно, ожидается стабилизация курса в диапазоне 85,0-90,0, или в более широком значении 85,0-95,0. Пока сложно говорить о развороте, или стабилизации, так как основные факторы всё ещё способствуют усилению позиций россиянина. В техническом плане 85,0 это лишь психологическая отметка, а вот по уровням Фибоначчи значимые значения располагаются в районе 82,0-83,0 за доллар, если мы берем крайние точки укрепления курса в 2022 году и ослабления в 2023 году. В любом случае, если укрепление рубля продолжится, то индекс МосБиржи может усилить свою коррекцию в район 3100-3150.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 88,00 (-0,45%),

EUR/RUB – 96,43 (-0,28%)12,313 (-0,04%),

Представители ЕЦБ продолжают снижать градус оптимизма относительно скорого снижения ставки

Европейские индексы демонстрировали низкую волатильность. Наметившийся на прошлой неделе оптимизм весьма быстро был успокоен заявлениями представителей ЕЦБ, что инвесторы слишком оптимистично оценивают сроки начала смягчения денежной политики. Представитель ЕЦБ и глава ЦБ Франции Француа Бильруа полагает, что речи о снижении ставки не будет идти, как минимум, ближайшие несколько кварталов. Вечером в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС и, вероятно, он также подтвердит осторожные оценки американского регулятора, который также не станет спешить со смягчением. Сектор энергетики, ожидаемо, торговался в минусе вслед за снижающимися ценами на нефть. В лидерах были секторы базовых материалов и розницы. В лидерах рынка были бумаги шведской Sonova, которая производит гаджеты для людей со слабым слухом. Компания предупредила о менее удручающем прогнозе по прибыли. Акции Rheinmetall дорожали почти на 4% на фоне прогноза компании о выручке на уровне 13-14 млрд евро к 2026 году. Производитель вооружений явно рассчитывает на рост военных заказов от европейских государств. Акции итальянского банка Monte dei Paschi di Siena упали более чем на 6% на новостях о том, что государство продало 25% акций организации, которую в прошлом поддержало бюджетными вливаниями. Бумаги Teamviewer теряли более 8% на фоне того, что Deutsch Bank, от лица TigerLuxOne (Permira), начал размещение до 13 млн акций.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7456,70 п. (-0,53%),

DAX - 15927,53 п. (+0,16%),

CAC 40 - 7230,33 п. (-0,23%).

МЭА ждёт профицитный рынок нефти в 2024 году, даже при ограничениях ОПЕК+

Нефть торговалась в минусе. Глава направления рынка нефти и нефтяной индустрии МЭА Торил Босони полагает, что в 2024 году рынок нефти будет испытывать избыток предложения, даже если страны ОПЕК+ продлят свои ограничения добычи. Однако на текущий момент рынок всё же находится в дефиците. Из сообщения Reuters остаётся неясным основание для утверждения о профицитном рынке, но, как правило, это связывают с ростом добычи в странах вне ОПЕК+, а также с потенциальным сокращением потребления на фоне роста флота электромобилей. В оперативном плане на рынке нет сильных ожиданий относительно решения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. Совещание состоится 26 ноября. Однако текущие цены около $80 устраивают почти всех участников рынка.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $77,47 (-0,46%),

Brent - $81,96 (-0,44%),

Золото - $2010,40 (+0,50%).

Отчеты розничных сете и NVDA определят динамику американского рынка на текущей неделе

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,2%. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась на 1 б.п. до 4,415%.

Во вторник отчитается ряд розничных сетей, включая Best Buy, American Eagle Outfitters, Abercrombie. Особое внимание рынок будет обращать на то, какие прогнозы розничные сети будут выдавать на высокий сезон предрождественских продаж. После закрытия торгов отчитается NVidia. Если несколько лет назад любимой темой компании был криптомайнинг, то сегодня это технологии искусственного интеллекта. Впрочем, компания также намерена к 2025 году войти на рынок микропроцессоров для компьютеров.