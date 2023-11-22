ПСБ: Длинные ОФЗ приостановили рост – инвесторы ждут результатов аукциона Минфина

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник котировки классических ОФЗ изменились разнонаправленно – доходность коротких бумаг до 3 лет продолжила снижение на укреплении рубля; доходности среднесрочных и длинных ОФЗ, напротив, выросли на 2-4 б.п. после объявления Минфином аукциона по размещению 15-летних облигаций с фиксированным купоном.

Отметим, что с января-февраля потребности Минфина в госзаимствованиях увеличатся, что будет являться сдерживающим фактором для снижения доходностей длинных госбумаг. Впрочем, сегодня ожидаем сохранения спроса на госбумаги на аукционе, который последние 3 недели превышал 100 млрд руб. по ОФЗ-ПД.

Флоатеры пока должны оставаться основой облигационных портфелей инвесторов – ожидаем сохранения ключевой ставки на высоком уровне в ближайшие 6 месяцев. Сегодня рекомендуем обратить внимание на размещение выпуска ВЭБ.РФ (ААА/–) с плавающим купоном RUONIA + 160 б.п.

Также до 30% портфеля можно аллоцировать на корпоративные бумаги с фиксированным купоном сроком до 3 лет – на этой неделе ждем объявления ориентира по купону и размещения выпуска Газпромбанка (AA+/АА+).