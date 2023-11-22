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Курсы валют ЦБ РФ на 22 ноября: 87,8701 руб/доллар США и 96,2561 руб/евро

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 87,8701 руб.
  • 1 евро - 96,2561 руб.
  • 10 китайских юаней - 123,0090 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6253 р. (0,71%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4036 р. (0,42%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2210 р. (0,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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