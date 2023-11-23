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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 ноября: 5 687,8301 руб/1 г золота и 66,7000/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 687,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,7000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 638,9800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 047,1499 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 126,0800 р. (2,27%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (0,97%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 99,2300 р. (3,91%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8299 р. (0,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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