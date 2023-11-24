«Открытие»: Слабость нефти для российского рынка компенсирует динамика рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабость нефти для российского рынка компенсирует динамика рубля

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Индексы Азии торгуются разнонаправлено. Впрочем, отметим продолжающийся отток средств нерезидентов с китайского рынка. В Японии слабость иены определяет интерес к акциям экспортёров. Нефть остаётся в минусе на опасениях существования противоречий в ОПЕК+ по вопросу дополнительного сокращения производства. Однако структура бэквордации в нефтяных фьючерсах всё же говорит о сохраняющемся дефиците предложения. Рубль в утренние часы слабеет относительно основных конкурентов. Таким образом, слабая нефть намекает на низкий интерес к нефтяным бумагам, но слабость рубля может компенсировать данный пессимизм. Более того, ослабление рубля окажет поддержку не только нефтяникам, но и другим экспортёрам.

Российский рынок закрыл в минусе торги четверга. При этом рубль не мешал росту, так как преимущественно слабел. Однако негативный характер торгов определили дешевеющая нефть и некоторые корпоративные новости. Правительство ввело запрет на экспорт пшеницы твердых сортов, Polymetal затеял обмен акций, « планирует провести вторичное размещение акций, а «Газпром» озвучил параметры инвестиционной программы на 2024 год. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,576 млрд руб.

По состоянию на мск индекс МосБиржи - 3221,05 п. (-0,30%), а индекс РТС - 1148,97 п. (-0,26%).

Лидеры роста

1 Магнит ао 6 259 3,53% 23:49:58 2 AGRO-гдр 1 511,4 0,89% 23:49:56 3 iПозитив 2 139,6 0,53% 23:48:32 4 ГМКНорНик 17 304 0,5% 23:49:40 5 Полюс 11 339,5 0,23% 23:49:42

Лидеры снижения

1 Polymetal 482,2 -13,8% 23:49:58 2 Сегежа 3,93 -4,64% 23:49:57 3 Селигдар 70,32 -2,28% 23:49:54 4 TCS-гдр 3 464,5 -1,86% 23:49:56 5 МКПАО "ВК" 627,8 -1,78% 23:49:51

9 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе. Повышение было лишь в секторе химии и нефтехимии (+0,29%). Самые большие потери оказались в электроэнергетике (-1,02%), потреблении (-1,0%) и телекоммуникациях (-0,99%).

Бумаги «Инарктика» оказались среди аутсайдеров сектора потребления с потерями около 2,3%. «Инарктика» (AQUA) планирует провести вторичное размещение акций для увеличения объёма бумаг в свободном обращении. Объём размещения планируется на уровне 3,3 млн акций в диапазоне цены 900-968,5 руб за бумагу. В результате размещения доля бумаг в свободном обращении должна составить не менее 18%. Через полгода участники вторичного размещения получат право приобрести ещё по одной акции на пять купленных по цене размещения. В целом, это можно считать позитивом, так как должна возрасти ликвидность акций «Инарктика».

Акции «РусАгро» (AGRO) также завершили день с потерями. Их слабость проявляется на фоне запрета правительства на экспорт пшеницы твёрдых сортов. Данная мера будет действовать с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года. Мера принята в связи с необходимостью стабилизировать внутренние цены.

Безусловным аутсайдером дня и сектора металлов и добычи (-0,68%) были бумаги Polymetal (POLY). Polymetal International PLC планирует провести новый обмен акций с целью восстановления прав, затронутых санкциями акционеров. «Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной. Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды. В связи с ограничениями, налагаемыми законами о ценных бумагах, санкциями и контрсанкциями, в настоящее время предложение об обмене распространяется только на акционеров, отвечающих следующим критериям: они не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными «недружественными», согласно российскому законодательству и/или; на них не распространяются санкции, что подтверждено в ходе проверки соблюдения санкций», - говорится в сообщении компании. Негативная реакция рынка, вероятно, связана с ожиданиями того, что после обмена многие текущие акционеры пожелают избавиться от своих акций. Кроме того, стоимость акций компании в Казахстане заметно ниже, чем на Московской Бирже. Также необходимо будет иметь доступ к торгам в Казахстане. То есть при обмене может состояться убыток, да ещё необходимо понести некоторые издержки для получения доступа к своим бумагам.

Бумаги «Селигдар» (SELG) подверглись распродажам по факту одобрения акционерами дивидендов. Дивиденды в размере 2 руб на акцию выплачиваются по итогам девяти месяцев. Закрытие реестра на получение дивидендов 3 декабря 2023 года. Акции «Группы Позитив» (POSI), напротив, положительно отреагировали на факт одобрения акционерами дополнительных дивидендов в размере 15,8 руб на акцию, хотя сам размер дивидендов кажется незначительным. Акции «Магнит» (MGNT) дорожали в вечерние часы на информации о том, что Совет директоров розничной сети обсуждал вопрос дивидендов, хотя никакой конкретики в СМИ не появилось по данному вопросу.

Бумаги «Газпрома» (GAZP) усилили падение во второй половине дня, негативно реагируя на детали инвестиционной программы на 2024 год. Размер программы запланирован в объёме 1,57 млрд руб. При этом компания заявляет о том, что одобренный план позволит финансировать инвестиции без дефицита. Приоритетами программы являются: дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Новости по возможной реструктуризации структуры владения «Яндекс» не смогли удержать бумаги компании в плюсе. Forbes пишет о том, что покупка российского «Яндекс» может осуществиться через единую структуру, в которую войдут также лица под санкциями. Источник издания сообщает, что финальная схема реорганизации почти готова. Схему предложили бизнесмен Иван Таврин и миллиардер Владимир Потанин. При этом менеджеры «Яндекс» могут не получить голосующий контроль над компанией. В этой связи опасения рынка кажутся вполне логичными, так как активом «Яндекс» являются не компьютеры, или сверлильные станки, а специалисты, как по разработке, так и стратегии развития IT бизнеса. Одновременно с планом реорганизации, как пишет издание, ссылаясь на свой источник, прорабатывается будущая схема «реального контроля» будущих «скрытых» акционеров. Употребление подобной риторики говорит о вероятном повышении непрозрачности перспектив развития, что рынок весьма сильно не любит.

Рубль преимущественно слабел в течение дня, потеряв позиции по всем трём основным валютам. Тем не менее, в течение дня была весьма интересная информация для российской валюты. Параметры бюджета РФ демонстрируют заметное улучшение. Ещё весной многих удивил тот факт, что бюджетный дефицит превысил 3 трлн руб. Однако, по данным Счётной палаты, за январь-сентябрь бюджетный дефицит составил 1,7 трлн руб. Доходы бюджета составили 19,7 трлн руб, а расходы 21,4 трлн руб. То есть заявление министра финансов о том, что бюджетный дефицит может составить 1,0% ВВП на конец года, вполне имеет под собой основание. Госдолг за этот период увеличился на 2,65 трлн руб, или на 11,6%, до 25,47 трлн руб. Таким образом, госдолг достиг отметки 17% от прогнозного ВВП на 2023 год. Объём ФНБ составил 13,65 трлн руб, или 9,1% от прогнозного ВВП. Напомним, что в своё время велись активные дискуссии относительно того, что необходимо инвестировать средства ФНБ для развития внутренней экономики, когда размер ФНБ превысит 7% ВВП. С начала года объём ФНБ вырос на 3,21 трлн руб, что обусловлено ростом стоимости акций, переоценке золота и валют.

ЦБ РФ опубликовал очередной материал по «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Согласно документу, инфляционные ожидания россиян на год вперёд повысились в ноябре на 1 п.п. до 12,2% в сравнении с октябрём. Ожидания на пять лет остались на уровне 11,0%. Наблюдаемая инфляция повысилась на 1,2 п.п. до 15,1%. При этом ценовые ожидания предприятий немного снизились, но оставались вблизи максимальных значений с апреля 2022 года. Средний темп прироста цен на три месяца предприятия оценивают на уровне 6,1% в годовом выражении. Напомним, что прогноз банка России на конец года составляет 7,0%-7,5%. Однако уже к 20 ноября годовой прирост цен ускорился до 7,28%, а по сей причине наш прогноз 7,5%-8,0% находится ближе к истине. В любом случае, параметр наблюдаемой инфляции настораживает и может быть поводом для очередного повышения ставки регулятора.

По состоянию на мск:

USD/RUB – 88,40 (+0,06%),

EUR/RUB – 96,57 (+0,57%),

CNY/RUB – 12,339 (+0,30%).

Активный отток капитала продолжает давить на китайские акции

Торги накануне не проводились в США и Японии. Соответственно, азиатские рынки в пятницу торгуются преимущественно на собственных факторах. В Китае негативная динамика преобладает из-за продолжающегося оттока иностранного капитала. Лишь в первой половине дня нерезиденты продали китайские акции на 7,2 млрд юаней. Меж тем в секторе недвижимости в Шанхае наблюдался небольшой рост на новостях о том, что власти могут разрешить банкам выдавать краткосрочные кредиты без обеспечения застройщикам, которые отвечают определённым требованиям. Однако в Гонконге сектор недвижимости терял около 1,5%. Впрочем это может быть коррекцией к росту на 6,4% днём ранее. Накануне стали известны детали программы финансирования строительного сектора на 1 трлн юаней. В список 50 компаний также попали некоторые застройщики с долговыми проблемами. В Шанхае среди аутсайдеров дня был сектор искусственного интеллекта, который снижался на 2%. Новая энергетика и полупроводниковая индустрия теряли чуть менее 1,5%.

Японский рынок может показать рост четвертую неделю подряд. Фактором поддержки остаётся иена, которая ослабла до 149,3 за доллар. Соответственно, спросом пользовались акции экспортёров: Mitsubishi Heavy Industries (+5,9%), Toyota Motor (+2,7%), Honda Motor (+1,9%). Бумаги SoftBank Group повышались почти на 1,5%, реагируя на позитивную динамику акций ARM, где у инвестора в технологии значительная позиция. Меж тем инфляция в Японии не успокаивается. Общенациональный базовый индекс цен ускорил рост в октябре до 2,9% с 2,8%. Впрочем, стоит отметить, что ожидалось повышение до 3,0%. Общенациональный индекс потребительских цен ускорил рост до 3,3% с 3,0% в сентябре при ожиданиях 3,4%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33654,15 п. (+0,60%),

Hang Seng - 17643,44 п. (-1,49%),

Shanghai Composite - 3041,40 п. (-0,67%).

Бэквордация в нефтяных фьючерсах напоминает о сохранении дефицита предложения

Нефть продолжает демонстрировать негативную динамику. Главными идеями текущей недели являются продолжающийся рост запасов в США, а также вероятные противоречия в ОПЕК+ по вопросу дополнительного сокращения производства, что вынудило участников отложить совещание с 26 на 30 ноября. Однако рынок всё же сигнализирует о том, что дефицит вновь начинает себя проявлять. Структура контанго так и не вошла в полную силу и фьючерсы на нефть вернулись к бэквордации. Январский Brent стоит на $0,12 дороже февральского, на $0,29 дороже мартовского, на $0,51 дороже апрельского и на $1,19 дороже июльского. То есть предположения о наличии избытка предложения пока не оправдываются. Тем не менее, до конца следующей недели рынок нефти будет испытывать сомнения.

По состоянию на 8:40 мск: