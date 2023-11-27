ПСБ: Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу остался на тех же значениях, который были днём ранее

В течение дня индекс практически достиг отметки 3200 пунктов, но смог восстановить все потери. Объёмы торгов немного увеличились, составив 57,7 млрд руб. Вновь акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка удержали индекс от снижения. Также небольшой плюс показали бумаги Газпрома. В случае с ЛУКОЙЛом драйвером, который поддерживает спрос на бумаги, это приближающаяся дивидендная отсечка. День инвестора, который пройдёт 6 декабря способствует росту акций Сбербанка, бумаги банка находятся на годовых максимумах. Уже во время вечерней сессии стали известны результаты заседания СД Магнита.

Совет директоров рекомендовал выплатить 412,13 руб./акцию в качестве дивидендов по итогам 2022 года. Сам факт возвращения компании к дивидендным выплатам, это позитивный сигнал. Вполне вероятно, что по результатам 2023 года дивиденды могут оказаться ещё выше, а сами бумаги могут вернуться в первый котировальный список в будущем. Продолжили падать акции Полиметалла из-за желания компании произвести обмен бумаг. За две дня акции подешевели на 30%, достигнув минимальных отметок с начала текущего года.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Снижение цен на нефть и попытки пары доллар-рубль подрасти играют против российского рынка, однако сохраняющийся спрос на акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка могут полностью это нивелировать из-за чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней.