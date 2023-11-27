Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 5 690,4102 руб/1 г золота и 67,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 690,4102 руб.

1 грамм серебра - 67,5400 руб.

1 грамм платины - 2 629,8301 руб.

1 грамм палладия - 3 018,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,0702 р. (0,55%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,01%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8199 р. (0,30%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9599 р. (0,06%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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