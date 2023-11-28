«Открытие»: Неуверенная нефть продолжит смущать российских инвесторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Неуверенная нефть продолжит смущать российских инвесторов

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки торгуются в минусе, но без «медвежьего» задора. Нефть также демонстрирует неуверенные попытки вернуться выше $80 за баррель Brent. Саудовская Аравия ждёт от партнёров по ОПЕК+ дополнительных усилий по стабилизации цен. На этом фоне российские акции могут продолжить демонстрировать неуверенность. Рубль в утренние часы торгуется без существенной волатильности.

Российский рынок закрыл торги понедельника в минусе. Предупреждения от главы ВТБ, невнятная динамика нефти, крайне подозрительная история с акциями «Санкт-Петербург Биржи» и реакция на отчётность сформировали негативный конец дня. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 71,973 млрд руб.

По итогам торгов 27 ноября индекс МосБиржи - 3191,05 п. (-0,83%), а индекс РТС - 1132,05 п. (-0,97%).

Лидеры роста

1 Polymetal 477 20,61% 23:49:58 2 РусГидро 0,81 1,84% 23:49:43 3 МосБиржа 208,22 1,38% 23:49:56 4 OZON-адр 2 901 0,21% 23:49:39

Лидеры снижения

1 GLTR-гдр 600,4 -2,87% 23:49:25 2 Россети 0,11 -2,83% 23:49:52 3 iQIWI 537 -2,81% 23:49:41 4 НЛМК ао 177,7 -2,46% 23:49:52 5 AGRO-гдр 1 466,6 -2,27% 23:49:56

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Самые большие потери были в транспорте (-2,76%) и электроэнергетике (-2,13%). Наименьшие потери показал сектор информационных технологий (-0,20%)

Сначала об информационных технологиях. «Яндекс» (YNDX) и OZON (OZON) смогли удержать сектор от более глубокого провала. Ряд потребительских исследований говорит о том, что в текущем предновогоднем сезоне до половины покупок на новый год будет осуществляться через онлайн площадки. Соответственно, OZON и «Яндекс» с yandex.market неплохо позиционированы, дабы взять от сезонных продаж максимум.

Наибольшие потери сектору транспорта принесли акции морских портов. В целом, экспортно-импортные условия для них не меняются. Однако сектор вырос с начала года на 125,3%. Результат этот всё ещё остаётся впечатляющим, даже после снижения на 5,56% с начала месяца. Соответственно, при ухудшении настроений на рынке наиболее вероятной целью по фиксации прибыли может стать транспортный сектор.

Аутсайдером сектора финансов (-1,23%) стали бумаги «Санкт-Петербург Биржи» (BSPB). Данная история получила весьма обширное освещение в СМИ. Поэтому напомним лишь факты. В арбитражном суде было зарегистрировано заявление о признании площадки банкротом. Однако официальные лица не подтвердили подобное действие, заявив о «стабильном финансовом положении». Бумаги отыграли основную часть потерь, но всё же остались в глубоком минусе. Вечером ЦБ РФ заявил о том, что обратит пристальное внимание на произошедшую историю. Сама «Санкт-Петербург Биржа» также проведёт расследование случившегося. Также вечером Арбитражный суд отклонил поданное заявление. На этом фоне акции «Московской Биржи торговались в плюсе.

Кроме того, бумаги крупнейших банков также оказались среди аутсайдеров финансового сектора. Глава ВТБ Андрей Костин заявил в рамках встречи с президентом РФ, что банковский сектор ждёт снижение прибыли в 2024 году. Это также коснётся и прибыли ВТБ. Соответственно, дивидендная база может также сократиться. Поэтому продажам подверглись, как акции ВТБ (VTBR), так и Сбербанка (SBER).

Акции золотодобывающей «Селигдар» (SELG) оказались среди индексных аутсайдеров. Консолидированная выручка компании выросла за девять месяцев текущего года на 80% до 37,2 млрд руб. Реализация золота за отчётный период увеличилась на 50% до 5963 КГ. В прошлом году объём реализации за аналогичный период составил 3980 КГ. Показатель банковской EBITDA увеличился за отчётный период на 65% до 14,7 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA банковская составил 2,65X на 30 сентября текущего года. В целом, отчёт нельзя назвать слабым, но рынок часто подвергает бумагу фиксации прибыли по факту случившегося события. Меж тем золото имеет шансы закрепиться на значениях выше $2000 за тройскую унцию. Кроме того, отметим остающийся высокий показатель долга к EBITDA.

Отчётность также стала поводом для распродаж бумаг НЛМК (NLMK). Чистая прибыль по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, составила 91,5 млрд руб по итогам I полугодия 2023 года. Выручка оказалась на уровне 505,6 млрд руб. Валовая прибыль сформировалась в объёме 202,7 млрд руб. Прибыль до вычета налогов была зафиксирована на уровне 119,6 млрд руб. В II квартале чистая прибыль была в объёме 59,1 млрд руб, а выручка 289,4 млрд руб. Сравнение с 2022 годом не приводится. Однако мы можем сравнить с результатами за II квартал 2021 год и текущие цифры не кажутся сильными. Выручка в II квартале 2021 года составила $4,1 млрд. EBITDA сложилась на уровне $2,1 млрд, а прибыль была в объёме $864 млн. В рублях, с учётом текущего курса, цифры выглядят следующим образом: около 364 млрд руб выручка, 76,7 млрд руб чистая прибыль.

Рубль, по сути, завершил основную фазу своего укрепления. Курс относительно стабилизировался в диапазоне 88,0-90,0. Налоговый период также отыгран, хотя мы на него и не возлагали больших надежд, так как экспортёры в течение месяца равномерно продавали валюту. Соответственно, завершение налоговых платежей 28 ноября также не приведёт к резкому спаду валютного предложения. ЦБ РФ объявил, что с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году. Напомним, что Минфин не только осуществлял пополнение ФНБ, но и использовал средства для покрытия бюджетных расходов. Поэтому влияние на рубль может быть нейтральным. В любом случае, ноябрь и декабрь это период повышенного импорта, но уже ближе к новому году эти операции начнут сокращаться. Соответственно, новая волна укрепления рубля может состояться ближе к Новому году.

По итогам торгов:

USD/RUB – 88,805 (+0,23%),

EUR/RUB – 97,275 (+0,21%),

CNY/RUB – 12,390 (+0,02%).

Рынок США закрылся в минусе на признаках негативного влияния высоких ставок

Основные индексы США завершили торги понедельника небольшим снижением. При этом происходило падение доходностей казначейских обязательств. В частности, доходность 10-летних бумаг упала на 9,4 Б.П. до 4,39%. Продажи нового жилья в США сократились за октябрь на 5,6% до 679 тыс. в годовом пересчёте. Доступность новых домов возросла до 7,8 месяцев с 7,2 месяцев в сентябре. Средняя цена продажи упала на 17,6% в октябре по сравнению с октябрём прошлого года. Естественно, что подобная динамика в полной мере объясняется ростом ставок ипотечного кредитования.

Европейский антимонопольный регулятор предупредил, что покупка Amazon (AMZN) компании iRobot (IRBT) за $1,4 может негативно сказаться на рыночной конкуренции. Естественно, что бумаги iRobot отправились на снижение. Очередная розничная сеть Footlocker (FL) получила ухудшение прогноза от Citigroup. Снижение прогноза коснулось и Okta (OKTA). В Jefferies полагают, что проблемы с утечкой данных, объявленные 20 октября, крайне негативно сказались на лояльности клиентов. Kraft Heinz (KHC) объявила о программе обратного выкупа на $3 млрд. Данные различных исследований Adobe Analytics, Salesforce data, Mastercard Spendingpulse указывают на то, что продажи на онлайн площадок были весьма солидные в минувшую «черную пятницу». Информация Business Insider указывает на то, что Broadcom (AVGO) уволила значительное число сотрудников VMWare после покупки компании за $69 млрд.

Динамика по секторам: Real Estate +0,38%, Consumer Discretionary +0,19%, Utilities +0,09%, Technology +0,04%, Materials -0,08%, Consumer Staples -0,24%, Financials -0,28%, Energy -0,4%, Communication Services -0,48%, Industrials -0,58%, Health -0,64%.

По итогам торгов:

DJIA - 35333,47 п. (-0,16%),

S&P 500 - 4550,43 п. (-0,20%),

NASDAQ Composite - 14241,02 п. (-0,07%).

Власти КНР всё же задействовали административный ресурс для удержания рынка от снижения

Настроение инвесторов в Азии было далеко не оптимистичным. Акции в Гонконге вновь дешевели. Reuters вновь пишет о том, что власти не только обратились к крупным держателям акций с просьбой не продавать свои инвестиции, но и намерены ввести некоторые нормативные ограничения. Народный Банк Китая в очередной раз заявил о том, что будет бороться с рисками финансовой системы и будет использовать мощные фокусированные меры для поддержания внутреннего потребления. В Шанхае рост более 1,5% был в здравоохранении и автомобилестроении. В Гонконге падение более 3% наблюдалось в бумагах доставщика еды Meituan перед публикацией квартальных результатов. В Пекине, где торговая площадка фокусирована на малых и средних компаниях инноваций индекс провалился более чем на 5%. Впрочем, происходит это после того, как в понедельник рынок в Пекине показал рост более 11%. Более того, за последний месяц пекинский индекс прибавил более 50%.

Японский рынок также находился в минусе. Иена укрепилась до 148,3 за доллар, что негативно сказалось на акциях экспортёров: Toyota Motor (-0,7%), Honda Motor (-0,9%), Shiseido (-2,2%). Акции Sharp снижались почти на 8%, что сделало их самой слабой бумагой на бирже.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 33426,35 п. (-0,06%),

Hang Seng - 17371,39 п. (-0,88%),

Shanghai Composite - 3028,65 п. (-0,10%).

Саудовская Аравия ждёт большего участия нефтяных союзников в обеспечении ценовой стабильности

Нефть пыталась вернуться выше $80 за баррель Brent, но пока это получается с очень переменным успехом. Накануне котировки демонстрировали высокую волатильность на фоне появления информации в Financial times, что Саудовская Аравия предлагает партнёрам по соглашению ОПЕК+ сократить производство ещё на 1 млн баррелей. При этом Эр-Рияд предполагает, что дополнительные обязательства должны взять на себя другие члены альянса, включая РФ. Естественно, что подобное предложение вызвало недовольство у таких стран, как Ангола, Нигерия и даже ОАЭ, где планируют увеличить поставки в 2024 году. Тем не менее, как указывает Reuters, позиции сторон постепенно сближаются и речи о развале соглашения не идёт. Для России текущее соглашение крайне выгодно, поэтому вполне вероятно дополнительное сокращение поставок, хотя и в небольших объёмах. В любом случае, до встречи остаётся всего пару дней, а информации о сильной оппозиции идеи сокращения пока не появлялось.

По состоянию на 8:45 мск: