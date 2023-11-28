Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 5 706,2500 руб/1 г золота и 67,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 706,2500 руб.

1 грамм серебра - 67,6000 руб.

1 грамм платины - 2 612,3501 руб.

1 грамм палладия - 2 988,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8398 р. (0,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,4801 р. (0,66%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,3599 р. (0,97%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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