ПСБ: Индекс МосБиржи после трёх дней снижения смог завершить торги в плюсе

В начале торгов индекс опустился до отметки 3157 пунктов, после чего начал плавно восстанавливаться, завершив вечернюю сессию вблизи внутридневных максимумов. Объёмы торгов немного снизились, но остались выше средних значений ноября. Среди ключевых сегментов заметно подросли бумаги экспортёров, что, вероятно, связано с ослаблением рубля и пусть небольшим, но ростом цен на нефть. Отдельно выделим здесь акции Полиметалла, которые продолжают восстанавливаться. Вчера они прибавили почти 8%, закрепившись выше 500 руб. Вернулся спрос на акции угледобывающих компаний после почти двухнедельной коррекции. Наибольший рост по итогам дня с начала октября показали бумаги Полюса на фоне дорожающего золота.

Среди акций из нефтегазового сектора выделим сильную динамику бумаг Сургутнефтегаза на ожиданиях публикации отчётности в ближайшие дни. Более 2% прибавили акции Роснефти, они вновь поднялись выше своей 20-дневной средней. В то же время довольно слабо выглядели акции финансового сектора. Практически все бумаги здесь оказались в минусе. Наибольшие потери понесли акции МосБиржи, снизившись за день на 3,1%. Из прочих бумаг отметим сильный рост акций Сегежи. Уже во время вечерней сессии появилась информация о том, что компания получила займ от структуры АФК Системы в размере 7,7 млрд руб. Учитывая сильную перепроданность акций Сегежи, данная новость спровоцировала бурный рост бумаг, так как риски допэмиссии, чего опасались инвесторы, на данный момент заметно снизились.