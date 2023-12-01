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ПСБ: Сегодня жду снижения волатильности на валютном рынке

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам четверга рубль заметно ослабел, растеряв приобретения предыдущего дня: доллар завершил ноябрь у отметки 89.45 руб., юань - у отметки 12,49 руб. Основной "рывок" валюты продемонстрировали в конце дня, - рынок отыграл неожиданно резкое падение нефтяных котировок на фоне не оправдавших ожидания итогов заседания ОПЕК.

В целом ноябрь оказался успешным для рубля: ключевые  доллар дешевел второй месяц подряд, потеряв 4,2%, юань потерял заметно меньше, лишь 1,6%, ввиду восстановления позиций китайской валюты к доллару. Обязательная реализация валютной выручки пока остается ключевой поддержкой рублю: представители ЦБ вчера подтвердили, что в ноябре крупнейшие экспортеры продолжили наращивать продажи валюты. Хотя ухудшение ситуации на рынке нефти, наблюдаемое последнее время, и заставляет ожидать сокращения поступлений от экспортеров в декабре, этот фактор продолжит способствовать крепости рубля и в декабре. И, в совокупности с высокими ставками, придавливающими спрос на валюту со стороны импортеров, по нашему мнению, удержит в декабре доллар в диапазоне 85-90 руб.

Сегодня на валютном рынке вероятно снижение волатильности, с тенденцией к некоторому восстановлению позиций рубля. Участники рынка, по моему мнению, перейдут к ожиданию сигналов с внешних рынков, в первую очередь, с рынка нефти, но несколько сократят открытые позиции в валютах перед выходными. Целевым на сегодня видится по доллару диапазон 88,5-89,5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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