«Открытие»: Позитивная статистика из Китая может внести немного оптимизма на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Позитивная статистика из Китая может внести немного оптимизма на российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки постепенно улучшили своё положение по сравнению с ранними торговыми часами. Нефть демонстрирует нейтральную динамику. Китай неожиданно показал рост активности в производственной сфере малого и среднего бизнеса. На этом фоне российский рынок может начать торги с небольшого роста. Во всяком случае, фиксация прибыли по коротким позициям в конце недели возможна. Рубль торгуется стабильно, хотя и более активно слабеет относительно евро. То есть более слабый рубль в сравнении с предыдущим днём может поддержать акции экспортёров.

Российский рынок завершил последний торговый день ноября в минусе. Ослабление рубля под занавес торгов не смогло помочь акциям экспортёров. Тем более, что в ОПЕК+ решили остановиться на относительно мягком варианте дополнительного сокращения производства. Акции «Роснефти» попали под фиксацию прибыли по факту публикации вполне сильной отчётности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,537 млрд руб.

По итогам торгов 30 ноября индекс МосБиржи - 3165,79 п. (-0,24%), а индекс РТС - 1115,01 п. (-1,15%).

Лидеры роста

1 Россети 0,12 1,29% 23:49:57 2 Новатэк ао 1 510 1,1% 23:49:42 3 МКБ ао 7,77 0,87% 23:48:34 4 ЛУКОЙЛ 7 239 0,51% 23:49:51 5 Ростел -ао 81,58 0,31% 23:49:58

Лидеры снижения

1 GLTR-гдр 567,4 -3,44% 23:47:54 2 Селигдар 66,95 -3,04% 23:49:55 3 ЭН+ГРУП ао 447,6 -3,03% 23:49:50 4 iQIWI 517 -2,91% 23:49:44 5 ПИК ао 676,5 -2,72% 23:49:58

2 отраслевых индекса смогли показать рост, а 8 закрыли торги в минусе. Наибольшие потери в секторах транспорта (-1,79%), строительных компаниях (-1,69%), информационных технологиях (-1,66%), потреблении (-1,64%). Сектор нефти и газа смог закрыть день ростом на 0,26%.

По итогам ноября индекс МосБиржи снизился на 1,1%, индекс РТС поднялся на 3,25%. Самые большие потери в секторах были в электроэнергетике (-7,46%), а с начала года прирост на 38,62%. Затем транспорт (-7,29%), но сектор всё ещё остаётся лидером с начала года (+120,91%). Тройку аутсайдеров замыкает сектор металлов и добычи (-5,34%), но с начала года всего 30,83% прироста. Лишь сектор информационных технологий закрыл ноябрь в плюсе на 1,58%, а с начала года прирост 59,24%.

Отчётом дня можно считать результаты «Роснефти» (ROSN), но рынок начал фиксировать прибыль по факту выхода. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, по МСФО достигла за 9 месяцев 1,071 трлн руб, или на 76,2% относительно показателя прошлого года. В III квартале прибыль составила 467 млрд руб. Выручка снизилась на 8,2% до 6,612 млрд руб. Однако в III квартале выручка увеличилась на 33,3% до 2,732 млрд руб. За 9 месяцев EBITDA увеличился на 19,3% до 2,403 млрд руб, 1,002 трлн руб в III квартале. Капитальные затраты выросли за 9 месяцев на 10,6% до 909 млрд руб. Отметим, что рост EBITDA обусловлен сокращением операционных расходов и повышением эффективности. Как минимум, можно рассчитывать на увеличение дивидендов по сравнению с выплатами за 2022 год.

Решение ОПЕК+ состоялось. В целом, его можно считать положительным, но РФ добровольно сократит производство до 500 тыс. баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, данное решение будет выполняться до конца I квартала. Объём сокращения будет соотноситься со средним показателем экспорта за май-июнь. Соответственно, сокращение коснётся объёма нефти 300 тыс. баррелей и объёма нефтепродуктов 200 тыс. баррелей. Возвращение этих объёмов будет производиться в зависимости от ситуации на рынке. Однако решение ОПЕК+, расширить ограничение на поставки нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки и прочие добровольные сокращения, не смогло поддержать котировки. Ещё днём поступала информация, что на встрече может обсуждаться более агрессивный вариант снижения производства на 2 млн баррелей в сутки. Соответственно, наступило разочарование.

Рубль провёл относительно спокойный день, но к закрытию заметно возросли объёмы и курс доллара вновь ушел выше 89,0. Пока сложно говорить о новой волне ослабления. Более того, такие резкие рывки на ограниченном отрезке времени очень часто бывают связаны с выбиванием позиций перед движением в обратную сторону. Поэтому пока стоит занять выжидательную позицию. Диапазон 88,0-90,0 за доллар, который равновесно не устраивает экспортёров и импортёров, продержится какое-то время. Во всяком случае, подобный курс выгоден бюджету. На 2023 год Минфин закладывал курс 68,3 за доллар, а по факту за 10 месяцев средневзвешенное значение рубля составляет 84,156 за доллар. Благодаря этому дефицит федерального бюджета по итогам десяти месяцев оказался лишь на уровне 0,7%, хотя ещё весной звучали тревожные цифры выше 3% ВВП.

По итогам торгов:

USD/RUB – 89,45 (+1,02%),

EUR/RUB – 97,40 (+0,07%),

CNY/RUB – 12,489 (+0,66%).

Представители ФРС всё ещё напоминают о возможности дополнительного повышения ставки

Индексы США завершили торги четверга разнонаправленно. NASDAQ не смог показать рост на фоне повышения доходностей облигаций, хотя статистика и заявления представителей ФРС работали в пользу покупки риска. Однако можно также предположить, что участники рынка просто фиксировали часть прибыли после ралли за последний месяц.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли (голосует в 2024 году) общалась с германским изданием Borsen-Zeitung. По её мнению, пока рано говорить о том, что ФРС закончила с повышением ставки. Соответственно, ещё рано говорить о победе над инфляцией. На текущий момент она даже не думает о снижении ставок и призывает коллег по ФРС проявлять бдительность и разумность. Соответственно, она полагает, что требуется какое-то время для оценки ситуации, а затем уже нужно решать – стоит ли повышать ставку, или объявить о завершении цикла ужесточения. В остальном, Дэли не ждёт рецессию. В отношении инфляции, если та не будет снижаться, или начнёт расти, она не будет испытывать сомнений в том, чтобы голосовать за повышение ставки. В отношении текущих данных по темпам роста цен Дэли высказалась позитивно, но её не устраивает временное достижение уровня инфляции в 2%.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (голосует каждый год по определению места работы) отметил, что ФРС находится на пике, или около него, повышения ставки. Однако, если инфляционное давление будет сохраняться, то ФРС вновь пойдёт на повышение ставки. Тем не менее, текущая денежная политика одна из самых жёстких за четверть века. Он полагает, что инфляция в текущем году замедлиться до 3,0%, а в 2024 году до 2,25%. Достижение целевого уровня в 2,0% он отнёс на 2025 год. В любом случае, он пока не собирается рассуждать о снижении ставки. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила на 9,2 б.п. до 4,363%.

Теперь к самой инфляции. Общий PCE (Показатель цен личного потребления) снизился в октябре до 3,0% с 3,4% в сентябре (в рамках ожиданий). Стержневой показатель PCE снизился до 3,5% с 3,7% в сентябре, что также совпало с ожиданиями. Доходы и расходы американцев выросли за октябрь на 0,2%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 218 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Объём незавершённых продаж жилья сократился за октябрь на 1,5% при ожиданиях падения на 2,0%. Чикагский PMI поднялся до 55,8 п. с 44,0 п. в октябре при ожиданиях 45,4 п. Однако основной вклад в повышение индикатора активности внесла компания Boeing, получившая существенный объём новых заказов.

Лидер в сфере решений по электронным продажам Salesforce (CRM) отчитался лучше ожиданий и повысил свой прогноз по финансовым показателям. Snowflake (SNOW) также предоставила отчёт лучше ожиданий и повысила прогноз. AbbVie (ABBV) покупает ImmunoGen (IMGN) за $10,1 млрд, или $31,26 за акцию. Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о расширении стратегического сотрудничества с Nvidia (NVDA) в сфере промышленных решений искусственного интеллекта. Ford (F) подтвердила свои прогнозы на финансовый год, даже с учётом потерь от забастовок профсоюзов. Компания также ожидает дополнительные расходы в объёме $8,8 млрд в течение действия нового заключённого контракта.

Динамика по секторам: Health +1,24%, Industrials +1,07%, Financials +1,01%, Materials +0,97%, Consumer Staples +0,84%, Real Estate +0,83%, Energy +0,63%, Utilities +0,4%, Technology -0,08%, Consumer Discretionary -0,17%, Communication Services -1,01%.

По итогам торгов:

DJIA - 35950,89 п. (+1,47%),

S&P 500 - 4567,80 п. (+0,38%),

NASDAQ Composite - 14226,22 п. (-0,23%).

Активность малых и средних предприятий Китая неожиданно развернулась на рост

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Morgan Stanley и HSBC почти одновременно выпустили прогноз по китайскому рынку с ожиданием долгой зимы. Почти единодушно аналитики двух структур говорят о том, что ситуация может ещё ухудшиться до поворотного момента. Во всяком случае, отток капитала нерезидентов из китайских акций наблюдается уже четвертый месяц подряд. Меж тем индикатор деловой активности Китая в производственной сфере от Caixin вышел удивительно сильный. Показатель поднялся до 50,7 п. с 49,5 п. в октябре при ожиданиях снижения до 49,3 п. Напомним, что данный индекс в большей степени сосредоточен на предприятиях малого и среднего бизнеса. В Гонконге самое сильное снижение показывал технологичный сектор, теряя около 1,6%. Акции Alibaba Group снижались на 0,9%, Tencent Holdings снижались на 1,6%, а бумаги компании по доставке еды Meituan провалились еще на 2,6%. Таким образом, потери по Meituan за месяц приближаются к 20% капитализации. Hang Seng снижается уже четыре месяца подряд, а с начала года потерял 14,4%. Нерезиденты вывели 129 млрд юаней с китайского рынка в ноябре.

Японский рынок также торговался в минусе, но ближе к закрытию смог ликвидировать потери. Безработица в Японии упала до 2,5% в октябре с 2,6% в сентябре. Индекс деловой активности в производственной сфере упал до 48,3 п. с 48,7 п. в октябре при ожиданиях более резкого падения до 48,1 п. При этом иена ослабла накануне до 148,1 за доллар. Дорожали акции банков, реагируя на рост доходностей в США: Mitsubishi UFJ Financial (+1,2%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,2%), Mizuho Financial (+0,3%). Потери, в основном, связаны с технологичными, или полупроводниковыми акциями: Tokyo Electron (-0,5%), Advantest Corp. (-0,9%), SoftBank Group Corp. (-1,6%). Впрочем, как мы уже указывали выше, слабая иена поддержала акции экспортёров: Toyota Motor (+1,5%), Mitsubishi Heavy Industries (+2,2%), Canon (+1,5%), Honda Motor (+1,4%).

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 - 33489,90 п. (+0,01%),

Hang Seng - 17006,53 п. (-0,21%),

Shanghai Composite - 3032,88 п. (+0,11%).

Рынок выражает неуверенность в дисциплине ОПЕК+ по дополнительному сокращению производства

Нефть торговалась без существенной волатильности. Однако накануне состоялось снижение на фоне решения ОПЕК+. Прежде всего, дополнительное сокращение производства на 0,9-1,2 млн баррелей называют добровольным. То есть рынок вновь начинает сомневаться в дисциплине участников соглашения. Само ограничение будет действовать до конца I квартала. Саудовская Аравия лишь продлила своё добровольное сокращение на квартал. Россия дополнительно снизила экспорт нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей. То есть общий объём добровольного сокращения составит 0,5 млн баррелей в сутки. Рынок также обратил внимание, что решение было достаточно мягким, если учитывать утечку о возможном снижении добычи на 2 млн баррелей. В Goldman Sachs склоняются к сценарию снижения цен на нефть в декабре, так как дополнительное снижение производства будет весьма сложно осуществить.

По состоянию на 9:10 мск: