Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 2 декабря: 89,7619 руб/доллар США и 97,9126 руб/евро

ЦБ РФ с 2 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 89,7619 руб.
  • 1 евро - 97,9126 руб.
  • 10 китайских юаней - 125,4790 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1800 р. (1,33%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0299 р. (1,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,5520 р. (1,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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