ПСБ: Сегодня давление на рубль может инерционно сохраниться

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу рубль заметно ослаб, продолжая отыгрывать сохранение выраженного давления на рынке нефти, где Brent упал к 78 долл./барр. Попытки доллар отыграть потери к ведущим мировым валютам также оказали поддержку спросу на валюту. В результате пара доллар-рубль прибавила за день около 1 руб. и вернулась выше 90 руб., а юань-рубль - выше 12,6 руб. Учитывая сокращение торговой активности в парах с юанем, предложение со стороны экспортеров несколько снизилось, в то время как спрос на евро и доллар - остался устойчивым. Текущее повышение курсов валют выглядит пока, на мой взгляд, коррекционным отскоком после сильного направленного понижательного движения октября-ноября. И, в отсутствие дальнейшего ухудшения ситуации на рынке нефти, способного ограничить поступления валютной выручки от экспортеров, его потенциал, по моему мнению, выглядит небольшим. Сдерживать ослабление рубля будет и приближение заседание Банка России 15 декабря, на котором регулятор может вновь поднять ключевую ставку.

Сегодня утром доллар инерционно пытается развить рост, торгуется у 90,6 руб. Считаю, что и сегодня валютный рынок останется заложником внешнего фона, в первую очередь, конъюнктуры нефтяного рынка и активности экспортеров, - последняя локально может остаться невысокой. Целевым на начало недели видим диапазон 90-92 руб.

Возврат американской валюты в диапазон 85-90 руб. до конца года остается нашим базовым сценарием. По-прежнему с оптимизмом смотрим на рынок нефти, считая текущую просадку как носящую временный характер. Рассчитываем на устойчивость предложения валюты со стороны экспортеров при сдержанности спроса на валюту со стороны импортеров в условиях высоких ставок, а также на ограниченность оттока капитала. По-прежнему не исключаем, в случае заметного улучшения ситуации на рынке нефти, приближения рубля к расчетному равновесному уровню (по нашим оценкам, сейчас около 85 руб. за доллар).