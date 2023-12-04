Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 5 874,1299 руб/1 г золота и 72,2100/1 г серебра ЦБ РФ с 2 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 874,1299 руб.

1 грамм серебра - 72,2100 руб.

1 грамм платины - 2 704,1001 руб.

1 грамм палладия - 2 958,0601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,4698 р. (0,76%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1100 р. (1,56%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,7899 р. (1,88%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7399 р. (1,43%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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