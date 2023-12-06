«Открытие»: Улучшение настроений в Азии может поддержать российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Улучшение настроений в Азии может поддержать российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китайский CSI 300 сходил на минимум за пять лет, но затем начал активно восстанавливаться на фоне притока средств нерезидентов. Рынок в Японии повышался на фоне неспособности иены к дальнейшему укреплению. Нефть стабилизировалась выше $77 за баррель Brent. USD/RUB вновь растёт на утренних торгах, пробившись через зону сопротивления 92,0-92,5 руб. Ситуация складывается в пользу рынка акций, тем более, что инвесторы будут ждать позитивных новостей от Сбербанка. Однако ослабление рубля способно побудить ЦБ РФ на вербальные интервенции относительно инфляции.

Российский рынок смог закрыть торги вторника в плюсе. Индекс МосБиржи поддержал слабеющий рубль и надежды на «хорошие» новости от Сбербанка. Также коррекционный рост показали нефтяные бумаги за счёт слабого рубля, хотя нефть к вечеру уже торговалась в минусе. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,213 млрд руб.

По итогам торгов 5 декабря индекс МосБиржи - 3129,33 п. (+0,48%), а индекс РТС - 1066,13 п. (-1,01%).

Лидеры роста

1 GLTR-гдр 568,85 6,98% 23:49:56 2 Юнипро ао 1,98 3,77% 23:49:39 3 Сбербанк-п 279,15 3,27% 23:49:52 4 Сбербанк 279,62 3,2% 23:49:56 5 iQIWI 487,5 2,85% 23:49:46

Лидеры снижения

1 Ростел -ао 72,89 -1,7% 23:49:51 2 Россети 0,11 -1,03% 23:48:57 3 AGRO-гдр 1 364,2 -0,8% 23:49:43 4 Селигдар 63,27 -0,66% 23:49:26 5 TCS-гдр 3 222,5 -0,65% 23:49:26

4 отраслевых индекса показали снижение, а 6 смогли закрыть день в плюсе. Наиболее сильное снижение в секторе информационных технологий (-0,89%), а самый сильный рост в транспорте (+1,68%).

Сектор информационных технологий тянули вниз бумаги HeadHunter (HHR) и «Группы Позитив» (POSI). При этом «Группа Позитив» сообщает, что число частных акционеров компании удвоилось за год, а объём бумаг в свободном обращении достиг 19,5%. Впрочем, инвесторам немного не понравился отчёт за III квартал, но ситуация может существенно улучшиться в IV квартале.

Рост в секторе транспорта возглавили GlobalTrans (GLTR), НМТП (NMTP) и «Совкомфлот» (FLOT). История в секторе не меняется в течение года. Перестройка транспортной логистики сделала акции отрасли интересными, как для долгосрочных инвестиций, так и краткосрочных спекуляций. С начала года отраслевой индекс вырос на 109,71%, а с начала месяца скорректировался на 5,07%.

Сектор нефти и газа (+0,62%) обеспечил рынок основной поддержкой. Акции «ЛУКОЙЛ» дорожали с первых минут торгов в ожидании решения акционеров по дивидендам. В итоге, рекомендации совета директоров были одобрены. Выплата за 9 месяцев текущего года составит 447 руб на акцию с датой закрытия реестра 17 декабря 2023 года. В бумагах «Роснефти» пока нет конкретной дивидендной истории, но отчётность за 9 месяцев позволяет рассчитывать на солидные выплаты. К тому же слабеющий рубль традиционно позитивно влияет на бумаги экспортёров.

Акции Сбербанка (SBER) существенно подорожали. 5 декабря правление организации проводило совещание по вопросам дивидендной политики. Ожидается, что принятые решения будут оглашены уже 6 декабря в рамках Дня инвестора. Учитывая весьма сильную динамику прироста прибыли в текущем году, можно рассчитывать на более высокие выплаты, чем по итогам 2022 года. Тогда дивиденды составили 25 руб на акцию. Соответственно, потенциально инвесторы могут рассчитывать на увеличение выплат на 10%-20%.

Немного макроэкономики. Российский PMI в сфере услуг снизился в ноябре до 52,2 п. с 53,6 п. в октябре. Однако опрошенные предприятия продолжают заявлять о расширении найма, а также выражают уверенность в достаточном спросе.

В конце, как обычно, о рубле. Резкое ослабление российской валюты могло быть связано, как с очередным планом Минфина по закупкам, так и с новостями с острова Кипр. Власти Республики Кипр предписали своим банкам отказаться от всех операций с российским рублём. Какие-либо сроки не приводятся. Также власти намерены провести проверки в консалтинговых и юридических фирмах, которые помогают россиянам в ускоренном открытии бизнеса. Объёмы на валютной секции были довольно высокие в течение дня, хотя к вечеру активность пошла на спад, но негативный результат дня уже сформировался. В паре USD/RUB объём составил 105,213 млрд руб, а в паре CNY/RUB он достиг 150,064 млрд руб. В целом, зона 92,0-92,5 по доллару является первой зоной сопротивления, откуда может пройти коррекция. Однако наиболее вероятное укрепление россиянина может состояться ближе к концу года, когда ослабнет спрос со стороны импортёров, а компании будут готовиться к налоговым платежам.

Кроме того, ЦБ РФ может повысить ставку в декабре. В докладе «О чем говорят тренды», который опубликовал регулятор, говорится о том, что месячные темпы инфляции перестали расти, но и значимого снижения нет. Однако мы можем вспомнить, что к 27 ноября годовые темпы инфляции уже ускорились до 7,54%, что выше верхней границы прогноза ЦБ РФ. По мнению аналитиков ЦБ, продолжающийся рост реальных доходов и кредитования поддерживает спрос на высоком уровне, позволяя производителям перекладывать возросшие издержки в цены. «На этом фоне трансмиссия в экономике уже принятых в июле-октябре решений по ДКП происходит медленнее, чем в прошлые эпизоды повышения ключевой ставки», - добавили в Банке России. При этом в докладе отмечается, что в конце октября-начале ноября текущего года стали проявляться признаки охлаждения спроса и замедления роста экономической активности. «Уже принятые решения по ДКП приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы. Вместе с тем, для возвращения инфляции к цели в 2024 году в условиях высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий и сохранения стимулирующей бюджетной политики может потребоваться поддержание жесткости ДКП в течение продолжительного времени», отмечается в докладе ЦБ РФ.

Ещё одним фактором давления на рубль стало сообщение от Минфина. Ведомство озвучило планы пополнения ФНБ на ближайший месяц. На эти цели в период с 7 декабря по 12 декабря направит на закупку валюты и золота 244,8 млрд руб, или 11,7 млрд руб в день.

По итогам торгов:

USD/RUB – 92,275 (+1,48%),

EUR/RUB – 99,98 (+1,51%),

CNY/RUB – 12,877 (+1,13%).

Снижение доходностей по казначейским обязательствам удержало NASDAQ в плюсе

Американские индексы закрыли торги вторника разнонаправленно. Для начала настроение американских инвесторов улучшилось на фоне дальнейшего снижения открытых вакансий, но сильные данные по деловой активности в сфере услуг напомнили о возможных инфляционных осложнениях. При этом потенциальное лидерство в снижении ставки неожиданно перешло к ЕЦБ, представители которого, включая Элизабет Шнабель, стали проявлять мягкость. В Европе теперь ожидают 150 Б.П. смягчения в 2024 году.

Из больших новостей отметим действия Агентства Moody’s, которое неожиданно снизило прогноз по суверенному рейтингу Китая до «Негативного» со «стабильного» Число открытых вакансий в США снизилось в октябре до 8,733 млн с 9,35 млн в сентябре при ожиданиях рынка на уровне 9,3 млн. Индекс ISM в сфере услуг США поднялся в ноябре до 52,7 п. с 51,8 п. в октябре при ожиданиях аналитиков на уровне 52,0 п. . Сводный индикатор деловой активности США от S&P Global был зафиксирован в ноябре на уровне 50,7 п., а в сфере услуг на уровне 50,8 п. по сравнению с 50,6 п. в предыдущем месяце. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 11,3 Б.П. до 4,173%, что помогло индексу NASDAQ завершить день в плюсе.

Rockstar Games (TTWO) разочаровала инвесторов планами отложить выпуск Grand Theft Auto VI до 2025 года. CVS Health (CVS) подтвердила прогноз на 2023 год и улучшила ожидания на 2024 год, а также повысила квартальный дивиденд на 10% до $0,665 на акцию. Designer Brands (DBI) отчиталась хуже ожиданий по выручке и прибыли, да ещё и сравнимые продажи упали на 9,3%. Microsoft (MSFT) приведёт стоимость услуг облачных сервисов до сравнимых значений с мировой практикой. Руководство Charter Communications (CHTR) заранее предупреждает своих инвесторов, что компания может столкнуться с сокращением числа подписчиков широкополосного доступа в интернет.

Динамика по секторам: Energy -1,7%, Materials -1,37%, Industrials -0,86%, Utilities -0,81%, Consumer Staples -0,79%, Financials -0,51%, Real Estate -0,45%, Health -0,17%, Communication Services +0,22%, Consumer Discretionary +0,32%, Technology +0,82%.

По итогам торгов:

DJIA - 36124,56 п. (-0,22%),

S&P 500 - 4567,18 п. (-0,06%),

NASDAQ Composite - 14229,91 п. (+0,31%).

На китайском рынке отмечается приток капитала нерезидентов после трёх дней вывода средств

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. При чем, если в Гонконге наблюдался рост, то индексы материкового Китая оставались под впечатлением снижения прогноза по суверенному рейтингу страны Агентством Moody’s. В Moody’s полагают, что государственная поддержка местных администраций, госкомпаний и сектора недвижимости приведут к ухудшению государственных финансов. CSI 300 на этом фоне сходил на минимум за пять лет, а с начала года потерял уже более 12%. Примечательно, что после трёх дней вывода капитала, нерезиденты отметились притоком средств на китайский рынок в первой половине дня. В Гонконге рынок повышался во многом благодаря акциям технологичных компаний, которые традиционно позитивно реагируют на снижение доходностей в США.

Японские акции весьма активно дорожали. При этом появляются сигналы о том, что Банку Японии необходимо задуматься о планах выхода из низких ставок. В частности, зам. Управляющего Рёдзо Химино полагает, что регулятору стоит задуматься о выходе из низких ставок, когда инфляция приобретёт устойчивый характер. Соответственно, необходимо отслеживать эволюцию зарплат и цен, чтобы во время разработать план выхода из ультрамягкой политики. При этом излишняя поспешность в отказе от стимулов может нанести вред экономике. Реакция иены на подобное заявление была минимальной. Доходность по 10-летним бондам Японии даже снизилась на 3 Б.П. до 0,642%. Рынок акций ответил ростом. Снижение доходностей в США и неспособность иены к дальнейшему укреплению позитивно сказались на акциях, как технологичных компаний, так и традиционных экспортёров: Toyota Motor (+2,5%), Tokyo Electron (+1,8%), Advantest Corp. (+2,5%), Honda Motor (+2,0%).

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33420,52 п. (+1,97%),

Hang Seng - 16556,91 п. (+1,40%),

Shanghai Composite - 2982,31 п. (+0,34%).

Рост запасов в США удерживает нефть от коррекции вверх

Ключевые индикативные контракты нефти торговались разнонаправленно. Впрочем, существенной волатильности не было. Основной ущерб котировкам был нанесён ещё накануне, когда Агентство Moody’s снизило прогноз по рейтингу Китая. Кроме того, европейские индексы деловой активности продолжили указывать на спад, что также не добавляет оптимизма относительно спроса на нефть.

Плюс к этому продолжили расти запасы в США. Согласно данным Американского Института Нефти, на неделе до 1 декабря коммерческие запасы нефти +594 тыс. баррелей, запасы бензина +2,83 млн баррелей, а дистиллятов +890 тыс. баррелей.

По состоянию на 8:45 мск: