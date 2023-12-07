«Открытие»: Рубль негативно влияет на рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок активно снижался в первой половине дня в среду. Главным поставщиком новостей стал Сбербанк, который проводит День инвестора. Негативно на рынок влияет рубль, который в дневные часы развернулся на укрепление при достаточно высоких объёмах. Плюс к этому нефть Brent уже торгуется ниже $76,5 за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3093,74 п. (-1,14%), а индекс РТС - 1055,39 (-1,01%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Магнит» и «РусАгро». Самыми слабыми оказались «Сургутнефтегаз», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, а также iQIWI.

Бумаги «Магнита» (MGNT) позитивно отреагировали на запуск очередного формата магазинов – «Магнит рядом». Это компактные торговые точки вблизи домохозяйств, что делает удобным регулярные покупки наиболее востребованных в домашнем хозяйстве товаров. Речь идёт о 1300-1600 наименованиях различных продовольственных позиций.

Главным поставщиком новостей в среду стал Сбербанк (SBER), который проводит день инвестора. Ключевой момент для рынка — это параметры новой дивидендной политики. Банк планирует наращивать прибыль и дивиденды в течение ближайших трёх лет. Однако одним из ключевых моментов является то, что Сбербанк будет соблюдать условие достаточности капитала на уровне 13,3%. Одним из поводов доначисления резервов могут стать изменения в параметрах льготной ипотеки. Соответственно, некоторые излишне оптимистичные ожидания дивидендов за 2023 год могут не оправдаться. Впрочем, принцип выплачивать 50% от прибыли сохраняется, как и повышение выплат относительно объёма 2022 года.

Сектор нефти и газа терял около 1,2%. Нефть Brent начинала день около $77,5 за баррель, но уже в дневные часы скатилась до $76,5. Перспективы нефти заметно ухудшились на фоне слабости европейской экономики. Накануне агентство Moody\s ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Китая до «Негативного». Соответственно, добровольного сокращения добычи в ОПЕК+ может не хватить, чтобы компенсировать слабеющий спрос.

В техническом плане, вероятность падения индекса МосБиржи ниже 3100 повысилась после того, как в понедельник и вторник обновлялись минимумы, соответственно, в среду индекс провалился уже до 3080,18 п. Закрытие ниже 3100 пунктов на дневном графике угрожает снижением до следующего уровня поддержки около 3000 пунктов, а затем и 2900-2920 пунктов.

Рубль пока торгуется достаточно хаотично, но всё же имеет тенденцию вернуться в диапазон 88,0-92,0 за доллар. Вероятно, что накануне идея отказа кипрских банков от операций с рублем была уже отыграна, а экспортёры воспользовались резким ослаблением курса для продаж валюты.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 92,33 (+0,06%),

EUR/RUB – 99,56 (-0,42%),

CNY/RUB – 12,870 (-0,06%).

Перспективы снижения ставки ЕЦБ продолжают поддерживать европейские индексы

Европейские индексы повышались. Еще накануне несколько представителей ЕЦБ выразили мысль о том, что, вероятно, речи о повышении ставки уже не идёт. Рынок немедленно отреагировал на это повышением оценки вероятности снижения ставки уже на мартовском заседании, а в совокупности за 2024 год на 150 Б.П. Сектор базовых материалов повышался на 1,5%. Рост в секторе путешествий и гостеприимства превышал 1% на фоне дорожающих бумаг оператора TUI на 10% после прогноза о резком росте операционной прибыли в 2024 году. Акции Volkswagen позитивно отреагировали на новости о том, что аудит совместного предприятия в Синьцзяне не обнаружил использование подневольного труда. Акции Merck теряли около 13% на новостях о том, что поздние этапы клинических испытаний препарата evobrutinib от симптомов склероза не показали каких-либо существенных результатов. Бумаги British American Tobacco провалились почти на 8% после сообщения компании о списании стоимости ряда американских табачных брендов на $31,5 млрд. Германия неожиданно сообщила о том, что объём производственных заказов снизился за октябрь на 3,7% при ожиданиях роста на 0,2%, что ещё больше подтверждает необходимость изменений в денежной политике ЕЦБ.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7526,44 п. (+0,49%),

DAX - 16580,24 п. (+0,29%),

CAC 40 - 7421,90 п. )+0,47%).

Центральные банки продолжают выступать преимущественно покупателями золота

Нефть свалилась в минус на европейском отрезке торгов. Причины остаются прежними. Слабые индексы деловой активности в еврозоне и потеря уверенности в экономике Китая. При этом также остаются сомнения, что ОПЕК+ справится с дисциплиной добровольных сокращений, хотя Саудовская Аравия намекает на более долгий период ограничения добычи и дополнительные меры. Тем не менее, структура бэквордации в нефтяных фьючерсах разрушается и может сформироваться контанго. То есть структура, которая свидетельствует о достаточном текущем предложении. Фьючерсы Brent на февраль, март и апрель стоят одинаково в пределах нескольких центов. Августовский Brent лишь на $0,58 дешевле февральского. Следующим ключевым моментом будет отчёт Минэнерго США в 18:30 мск. Отчёт API уже показал рост запасов нефти, бензина и дистиллятов, хотя и большим этот прирост не назовешь.

Немного о золоте. Центральные банки продолжили покупать металл в октябре. За месяц они приобрели 42 тонны металла. Народный Банк Китая приобрёл 23 тонны. С начала года он уже купил 204 тонны. ЦБ Турции закупил 19 тонн. ЦБ Польши пополнил свои резервы на 6 тонн, Резервный Банк Индии на 3 тонны, Чехии на 2 тонны, Киргизии на 1 тонну и Катара на 1 тонну. Заметными продавцами были регуляторы Узбекистана – 11 тонн и Казахстана – 2 тонны.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $71,65 (-0,93%),

Brent - $76,49 (-0,92%),

Золото - $2040,80 (+0,22%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшой рост американского рынка в начале дня в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 2 Б.П. до 4,196%.

На торгах в среду могут быть под давлением кабельные компании после предупреждения от Charter Communications о возможном сокращении клиентов в IV квартале и в 2024 году. Впрочем, ключевым моментом будет всё же публикация оценки занятости от ADP Services. На рынке ждут замедление роста новых рабочих мест, что будет признаком достаточной жёсткости политики ФРС.