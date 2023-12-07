«Открытие»: Негатив из Китая будет сдерживать российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Негатив из Китая будет сдерживать российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть дорожает, но это лишь скромные попытки компенсировать глубокое недельное падение. Импорт нефти в КНР существенно снизился по сравнению с октябрём. Рынки Азии торговались в минусе на фоне слабой статистики из КНР. Иена укреплялась, оказывая давление на японские акции. Российский рубль слабел на утренних торгах. Сложившаяся ситуация говорит в пользу того, чтобы российский рынок начал торги в минусе.

Российский рынок завершил торги среды в существенном минусе. Ему не смогло помочь ослабление рубля. Акции Сбербанка значительно подешевели на фоне Дня инвестора. Нефть демонстрировала активное снижение, что негативно сказалось на акциях нефтегазового сектора, да и на всём рынке. Московская Биржа готовит новые меры по борьбе с аномальными изменениями стоимости ценных бумаг. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 59,384 млрд руб.

По итогам торгов 6 декабря индекс МосБиржи - 3079,5 п. (-1,59%), а индекс РТС - 1045,28 п. (-1,96%).

Лидеры роста

1 iПозитив 2 023 0,3% 23:49:42 2 Магнит ао 6 352 0,29% 23:49:54

Лидеры снижения

1 Сургнфгз 28,06 -5,67% 23:49:57 2 TCS-гдр 3 079 -4,45% 23:49:33 3 РусГидро 0,73 -4,33% 23:49:53 4 Сбербанк 267,58 -4,31% 23:49:56 5 Сбербанк-п 267,62 -4,13% 23:49:55

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Наибольшие потери были в электроэнергетике (-1,81%), телекоммуникациях (-2,35%), финансах (-1,73%) и транспорте (-1,94%).

Московская Биржа совместно с Банком России и участниками рынка продолжает разработку и внедрение мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций. С 25 декабря будет запущен механизм ограничения агрессивных лимитных заявок. Будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки по ценным бумагам и паям.

Бумаги «Магнита» (MGNT) завершили день в плюсе. Розничная сеть объявила о старте формата магазинов «Магнит рядом». Это компактные торговые точки вблизи домохозяйств, что делает удобным регулярные покупки наиболее востребованных в домашнем хозяйстве товаров. Речь идёт о 1300-1600 наименованиях различных продовольственных позиций. В основном, магазины «Магнит Рядом» будут размещаться в спальных районах, где невозможно создать более масштабный формат торговли.

Главным поставщиком новостей в среду стал Сбербанк (SBER), который провел день инвестора. Ключевой момент для рынка — это параметры новой дивидендной политики. Банк планирует наращивать прибыль и дивиденды в течение ближайших трёх лет. Однако одним из ключевых моментов является то, что Сбербанк будет соблюдать условие достаточности капитала на уровне 13,3%. Одним из поводов доначисления резервов могут стать изменения в параметрах льготной ипотеки. Соответственно, некоторые излишне оптимистичные ожидания дивидендов за 2023 год могут не оправдаться. Впрочем, принцип выплачивать 50% от прибыли сохраняется и повышение выплат относительно объёма 2022 года предполагается. По итогам 2022 года Сбербанк направил на дивиденды 565 млрд руб. Прибыль за 10 месяцев текущего года превышает 1,26 трлн руб. То есть остаётся выяснить, какой объём будет направлен на пополнение резервов.

Вечером поступили новости о том, что страны G7 все же объявили о запрете импорта российских алмазов с 1 января. Прямой импорт будет запрещен сразу, а косвенный поэтапно с 1 марта по 1 сентября. На начальном этапе ограничения будут применяться к необработанным камням, а вот по поводу огранённых договорённостей пока нет. Также участники G7 обязались ужесточить соблюдение потолка цен на нефть.

По итогам ноября число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже достигло 29,2 млн. Ими открыто 50,9 млн счетов. Сделки в ноябре осуществляли 3,7 млн человек. Доля в объёме торгов акциями составила 76%, облигациями – 33%, на спот рынке валюты 16%, а на срочном рынке 68%. Таким образом, частные лица продолжают оказывать наибольшее влияние своими действиями на динамику торгов акциями. Состав наиболее торгуемых акций почти не меняется.

Говоря о рынке в техническом разрезе, мы обратим внимание на то, что в понедельник и вторник индекс МосБиржи обновлял минимумы, но закрывался выше 3100 пунктов. Однако уже в среду был обновлён очередной минимум и индекс МосБиржи закрылся ниже этой линии поддержки. Следующими сильными уровнями являются 3000 п. и зона 2900-2920 пунктов. Конечно, на прошедших торгах существенное влияние на динамику акций оказала активно дешевеющая нефть, но и технический момент также нельзя сбрасывать со счетов. Для возвращения к восходящей динамике индексу МосБиржи необходимо закрыть день и неделю выше 3100 п.

Рубль провёл весьма волатильные торги. Однако дневная попытка укрепиться была пресечена ускорением падения котировок нефти. Доллар днём слабел до 91,87 руб, но к вечеру всё же закрылся выше зоны сопротивления 92,0-92,5. Это ещё не отменяет возможности возвращения в диапазон 88,0-92,0, но уже растёт вероятность движения к 94,5-95,0. Соответственно, для возвращения в прежний диапазон необходимо закрыть день и неделю ниже 92,0 руб по доллару. Объёмы торгов долларом в среду оказались выше предыдущего дня. В паре USD/RUB 122,674 млрд руб, а в паре CNY/RUB – 139,028 млрд руб. По-прежнему вспоминается новость вторника о том, что власти Республики Кипр предписали своим банкам полностью отказаться от операций с рублём.

И немного, по традиции в среду, об инфляции. По данным Минэкономразвития РФ, на неделе до 4 декабря недельные темпы инфляции замедлились до 0,12%. Годовые темпы снизились до 7,52%. Наиболее заметный рост на 1,94% был по плодоовощной продукции. В непродовольственных товарах возобновился рост цен на электро и бытовые приборы – 0,33%.

По итогам торгов:

USD/RUB – 92,82 (+0,59%),

EUR/RUB – 100,15 (+0,17%),

CNY/RUB – 12,945 (+0,52%).

Индексы США завершили торги в минусе. Самые большие потери были в технологичном секторе и энергетики. Особенно тяжелый удар получили акции нефтяников на фоне падения цены WTI ниже $70 за баррель. При этом Exxon Mobil (XON) объявил о том, что потратить на обратный выкуп в 2024 году $20 млрд, что немногим меньше программы капиталовложений.

Отчёт ADP Services показал, что в ноябре частный сектор экономики США создал всего 103 тыс. новых рабочих мест вместо 130 ожидаемых. Данные за октябрь пересмотрены в сторону понижения до 106 тыс. с 113 тыс. То есть рынок труда всё же остывает, а это прямая угроза спросу на нефть. Оценка будущих действий ФРС пока существенно не поменялась. Рынки ждут снижения ставки на 73 Б.П. уже к концу июля и на 125 Б.П. к концу 2024 года. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ещё на 4,2 Б.П. до 4,129%. В соседней Канаде Банк Канады оставил ставку на уровне 5,00%. В заявлении регулятора отмечаются признаки замедления расходов, но Банк Канады всё ещё готов повысить ставку, если это понадобится в борьбе с инфляцией.

Mastercard (MA) авторизовала очередную программу обратного выкупа акций на $11 млрд, а также повысила квартальные дивиденды на 16%. Глава Nvidia (NVDA) высказался на счёт плана, который подразумевает работу с правительством над возможностью разработки чипов, которые будут соответствовать экспортном ограничениям. Акции Electronic Arts (EA) оказались в фокусе внимания на информации, что некоторые менеджеры Disney (DIS) выражали интерес к покупке производителя видео игр. Toll Brothers (TOL) отчиталась лучше ожиданий, а глава застройщика отметил сохраняющийся высокий спрос и позитивное влияние на рынок недавнего падения процентов по ипотечным кредитам на 75 Б.П. AMD (AMD) объявила о старте продаж микропроцессора MI300X, который считается самым производительным на текущий момент и нацелен на использование в технологиях искусственного интеллекта. Компания оценивает ёмкость рынка акселераторов (чипов) искусственного интеллекта до $400 млрд к 2027 году. Oracle (ORCL) немедленно объявила о том, что будет использовать новый чип AMD в своих облачных решениях.

Динамика по секторам: Utilities +1,38%, Industrials +0,47%, Health +0,06%, Consumer Discretionary -0,04%, Materials -0,16%, Consumer Staples -0,22%, Real Estate -0,34%, Communication Services -0,47%, Financials -0,5%, Technology -0,93%, Energy -1,64%.

По итогам торгов:

DJIA - 36054,43 п. (-0,19%),

S&P 500 - 4549,34 п. (-0,39%),

NASDAQ Composite - 14146,71 п. (-0,58%).

Китайский импорт буксует и погружает рынки в негатив

Азиатские рынки снижались. Очередные неприятности поступили от Агентства Moody’s, которое снизило ожидания по рейтингам банков Гонконга и Макао. Экспорт Китая вырос в ноябре на скромные 0,5% после падения на 3,1% в октябре. Импорт КНР показал снижение на 0,6% с роста на 6,4% в октябре. За 11 месяцев экспорт уменьшился на 5,2%, а импорт на 6%. На этом фоне гонконгский Hang Seng обновил очередной минимум с ноября прошлого года. Наиболее сильную негативную реакцию на действия Moody’s проявили бумаги Bank of China, которые теряли более 1%. Бумаги China Merchants Bank провалились более чем на 3%. Также в существенном минусе торговались технологичные бумаги: Alibaba Group (-1,6%), Tencent (-1,8%). Ещё хуже дела обстояли в нефтяных бумагах: PetroChina (-3,2%) и CNOOC (-2,7%).

Японский рынок заметно снижался. Иена укрепилась до 146,8 за доллар, что негативно сказывается на акциях экспортёров: Toyota Motor (-1,4%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,7%), Honda Motor (-2,2%). Слабость полупроводниковых акций в США также отразилась и на японских коллегах по сектору: Tokyo Electron (-3,9%), Advantest Corp. (-5,0%), Renesas Electronics Corp (-4,6%). Банки торговались преимущественно в плюсе. При этом позитив банков в большей степени связан с ростом доходности местных облигаций. Доходность по 10-летним бондам Японии подскочила на 10 Б.П. до 0,748%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 32866,51 п. (-1,73%),

Hang Seng - 16278,42 п. (-1,12%),

Shanghai Composite - 2964,19 п. (-0,16%).

Китайский импорт нефти скромнее ожиданий

Нефть пыталась восстановить часть потерь за предыдущие пять дней. Накануне котировки резко обвалились на фоне слабости экономики еврозоны, снижения рейтинга Китая и недоверия относительно дисциплины ОПЕК+. Относительно Китая, импорт нефти в ноябре снизился до 10,33 млн баррелей в сутки, или на 10,4% меньше относительно октября. Впрочем, если брать цифры за 11 месяцев, то импорт за этот период увеличился на 12,1% относительно такого же периода в 2022 году. Однако в баррелях это прирост на 1,21 млн в день при ожиданиях прироста китайского спроса в МЭА на уровне 1,8 млн баррелей. Конечно, на прямую эти цифры сравнивать будет неверным, но всё же внутренняя добыча в Китае не может покрыть растущие потребности. Добыча в ОПЕК упала на 90 тыс. баррелей в день за ноябрь.

По состоянию на 8:50 мск: