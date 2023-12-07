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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 декабря: 6 035,7100 руб/1 г золота и 72,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 035,7100 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 708,5901 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 878,6201 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4102 р. (0,04%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7000 р. (2,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7401 р. (1,09%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6300 р. (0,58%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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