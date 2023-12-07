Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 декабря: 6 035,7100 руб/1 г золота и 72,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 035,7100 руб.

1 грамм серебра - 72,4000 руб.

1 грамм платины - 2 708,5901 руб.

1 грамм палладия - 2 878,6201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4102 р. (0,04%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7000 р. (2,29%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7401 р. (1,09%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6300 р. (0,58%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



