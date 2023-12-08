ПСБ: Ждём по мере приближения заседанием ЦБ (15 декабря) развития тенденции к укреплению рубля

Ждём по мере приближения заседанием ЦБ (15 декабря) развития тенденции к укреплению рубля, считаем, что доллар сможет вернуться в зону 85-90 руб. и удержится в ней до конца года. - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера рубль, впервые с начала месяца, смог окрепнуть, причем достаточно ощутимо. Хотя курс доллара рано утром тяготел к росту и почти дотянулся до 93,6 руб., до своей 50-дневной средней. Но в дальнейшем спрос на американскую валюту начал остывать, причем в самом конце дня давление на доллар усилилось, вернув его к отметке 92,1 руб. Схожую динамику продемонстрировали и юань с евро в паре с рублем.

Поводом для сокращения участниками рынка позиций в валютах стали спекулятивные факторы (доллар и юань достигли локальных целей отскока) и новые вводные, свидетельствующие о крепком фундаментале рубля. Согласно обзору рисков финансовых рынков, опубликованному вчера вечером ЦБ, экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд (с $12,5 млрд - в октябре), а доля чистых продаж валюты в валютной выручке крупнейших экспортеров (правда, данные регулятор раскрывает лишь за октябрь) продолжила повышаться и достигла 91% (77% в сентябре). Впрочем, нарастили покупки и нерезиденты из дружественных стран (+27,1%), реализующие рублевую выручку, а также население (+35%), продолжившее действовать контрциклически, приобретая валюту на фоне укрепления рубля. Отметим и поддерживающие рубль заявления Президента РФ В. Путина о небольшом дефиците федерального бюджета РФ за 11 месяцев года (0,5% ВВП) при профиците - консолидированного бюджета.

Сегодня утром доллар пытается уйти "под" отметку 92 руб., в том числе и при поддержке улучшения внешнего фона, в первую очередь - стабилизации ситуации на рынке нефти, где Brent торгуется выше 75 долл./барр. Целевым по американской валюте на пятницу видится диапазон 90,5-91,5 руб.