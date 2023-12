Комментарии «Открытие»: Отскок в нефти может обеспечить ростом российский рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Отскок в нефти может обеспечить ростом российский рынок Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть пытается сократить потери на финише седьмой недели снижения. Индексы Китая повышаются в надежде на снижение ставки Народного Банка и новых стимулов правительства. Иена резко укрепилась, что провалило японские индексы. Рубль торгуется стабильно в утренние часы. Для внешних рынков главным событием будет публикация статистики по рынку труда в США. Однако для российских акций утренний расклад по активам предполагает отскок в нефтяных бумагах, что может способствовать сокращению недельных потерь по индексам. Российский рынок все же не смог выбраться из минуса на торгах в четверг. На минимуме индекс МосБиржи опускался до 3041,11 п., а на максимуме смог подняться лишь до 3084,5 п. Вечерний подъём в акциях «Газпрома» не смог компенсировать общий пессимизм рынка. Продолжают полниться пессимизмом акции нефтяников, снова падал Сбербанк. Впрочем, бумаги «Алроса» смогли проигнорировать решение G7 по постепенному запрету импорта алмазов из РФ. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 60,418 млрд руб. По итогам торгов 7 декабря индекс МосБиржи - 3073,63 п. (-0,19%), а индекс РТС - 1051,21 п. (+0,57%). Лидеры роста 1 GLTR-гдр 577,8 3,61% 23:49:49 2 ГМКНорНик 16 912 3,05% 23:49:58 3 ГАЗПРОМ ао 163,38 2,92% 23:49:56 4 Ростел -ао 72,35 2,73% 23:49:43 5 АЛРОСА ао 67,53 2,49% 23:49:57 Лидеры снижения 1 Селигдар 60,2 -2,9% 23:49:58 2 OZON-адр 2 640 -2,13% 23:49:47 3 РусГидро 0,72 -1,99% 23:49:43 4 AGRO-гдр 1 326,4 -1,88% 23:49:50 5 ММК 49,01 -1,79% 23:49:55 4 отраслевых индекса завершили торги в минусе, а 6 смогли показать рост. Наиболее сильным рост был в транспорте (+2,55%), где вновь дорожали акции портов, GlobalTrans (GLTR) и «Совкомфлота» (FLOT). Слабее всех был сектор информационных технологий. Итак, еще раз об алмазах. Накануне страны G7 приняли решение постепенного запрета импорта российских алмазов. С 1 января будет запрещён прямой импорт, а косвенный поэтапно с 1 марта по 1 сентября. Однако «Алроса» (ALRS) уже ведёт работу по переориентации на другие рынки. Крупнейшими центрами обработки алмазов являются Антверпен (Бельгия), Тель-Авив (Израиль), Нью-Йорк (США) и Мумбаи (Индия). То есть далеко не все центры обработки относятся к недружественным странам. Также активность в данной сфере набирает Гонконг. Соответственно, могут быть выстроены новые связи, а соответствующие обрабатывающие центры разделят поставщиков по принципу Friendshoring. Сектор нефти и газа снизился на 0,25%. Нефть Brent к вечеру растеряла свои дневные достижения и даже уходила в минус. Главными идеей пессимиста остаётся слабость экономик Европы и Китая. Европейский ВВП снизился за I квартал на 0,1%, а Китай сократил импорт нефти в ноябре на 10,4% относительно ноября. При этом давление на сектор также оказал укрепляющийся рубль. 19 декабря совет директоров газовой компании планирует рассмотреть финансовый бюджет на 2024 год. Финансовый директор Фамил Садыгов сообщил, что изменение долговых метрик не повлияет на рекомендации правления по дивидендам. Снижение дивидендов в рамках текущей политики предусматривается в том случае, если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5X. Бумаги ГМК «Норникель» также были в числе растущих бумаг. Акционеры компании одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 915,33 руб на акцию. Закрытие реестра 26 декабря. Также была одобрена рекомендация совета директоров о дроблении акций на 100. Это сделает «Норникель» привлекательней для владельцев небольших портфелей. Довольно много новостей о рубле и бюджете. ЦБ РФ, фактически, подтвердил наши выводы об ослаблении рубля в начале месяца. «В начале декабря рубль продолжил ослабляться под влиянием календарного снижения предложения валюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй половине) и устойчивых объемов покупки валюты для оплаты импорта. При этом среднедневной объем продаж крупнейших экспортеров в первую неделю декабря был сопоставим со среднедневным объемом их продаж в первую неделю ноября», - говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» от регулятора. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета за 11 месяцев составил 0,5% ВВП. Дефицит был профинансирован за счёт внутренних ресурсов. Более того, по его словам, консолидированный бюджет сложился с профицитом 837 млрд руб. В свою очередь, Минфин РФ сообщил о том, что программа заимствований в текущем году выполнена почти на 100%, сообщил директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов. Было привлечено около 2,5 трлн рублей долгового финансирования. Он также озвучил план привлечений на 2024 год, который предусматривает заимствование около 4 трлн руб нового долга. В «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ также отмечает, что в ноябре россияне купили валюту на 162,9 млрд руб. Системно значимые кредитные организации оставались основными продавцами валюты в рамках продажи экспортной выручки. В ноябре нетто продажи валюты с их стороны составили 516 млрд руб, что на 37,3% меньше, чем в октябре. Нетто объём продаж нефинансовых организаций увеличился почти вдвое до 304,4 млрд руб. Кредитные организации, не относящиеся к крупнейшим, оставались нетто покупателями валюты. В ноябре их операции уменьшились на 29,8% до 459,6 млрд руб. Частные лица почти весь объём средств направили на покупку долларов и евро. При этом доля юаня на российском биржевом рынке выросла в ноябре до 46,2% с 43,9% в октябре. Если говорить об индексе МосБиржи в техническом плане, то вновь отметим обновление минимумов в ежедневном режиме. При этом кривая падения по минимальным значениям дня становится всё более крутой. Впрочем, есть и признаки того, что коррекция приближается к зоне более активных покупок. Объём понедельника на основной секции - 49,061 млрд руб, во вторник - 42,213 млрд руб, в среду - 59,384 млрд руб и, наконец, в четверг - 60,418 млрд руб. Однако назвать объёмы разворотными пока сложно. Поэтому перспектива похода на 3000 п. по Индексу МосБиржи сохраняется, как и более интересная цель около 2900-2920 пунктов. В рубле ситуация чуть лучше. Закрытие дня в зоне сопротивления пары USD/RUB 92,0-92,5 оставляет в игре идею возвращения в диапазон 88,0-92,0. Тем более, что даже в ЦБ говорят о том, что продажи валюты во второй половине месяца увеличатся, а спрос на неё немного снизится. Кстати, объёмы на валютной секции также говорят о том, что диапазон 92,0-93,0 может стать разворотным. Всю неделю объёмы остаются высокие без существенного продвижения. В паре USD/RUB – 112,232 млрд руб, а в паре CNY/RUB – 128,175 млрд руб. По итогам торгов: USD/RUB – 92,10 (-0,78%),

EUR/RUB – 99,44 (-0,71%),

CNY/RUB – 12,851 (-0,72%). Активность в сфере искусственного интеллекта обеспечила американский рынок позитивом Индексы США показали рост, которому не помешало небольшое увеличение доходностей по казначейским обязательствам. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 1 тыс. до 220 тыс. Основной позитив вновь связан с искусственным интеллектом. Соответственно, повышались секторы коммуникаций и технологий. Google (GOOGL) представил очередную модель ИИ Gemini. Также спросом пользовались акции AMD (AMD), которая днём ранее представила новый чип акселератор для искусственного интеллекта. Сразу несколько компаний, включая Oracle (ORCL) и Open AI (MSFT), заявили о том, что будут использовать свежий продукт от AMD. Авиакомпания JetBlue (JBLU) нашла возможности улучшить свой прогноз по финансовым показателям. В ноябре спрос на перелёты был высокий, что позволило получить сильные операционные результаты. Bristol Myers Squibb (BMY) повысила дивиденды на 5% до $0,60 на акцию, а также объявила о дополнительной программе обратного выкупа на $3 млрд. Торговая сеть Dollar General (DG) отчиталась лучше ожиданий, а также смогла показать снижение сравнимых продаж лучше ожиданий. Тем не менее, компания заявляет о том, что потребители чувствуют себя ограниченными в возможностях тратить и такая ситуация может сохраниться в начале 2024 года. Western Digital (WDC) предупредила, что цены на чипы памяти NAND flash могут повыситься на 55% в ближайшие кварталы. Пожалуй, что самым ярким примером ограниченных возможностей потребителей является предупреждение от Chewy (CHWY). Продавец товаров и питания для питомцев отчитался о снижении числа активных покупателей, а также снизил свои ожидания по выручке из-за ослабления спроса на товары для питомцев. Не успела корпорация Boeing (BA) объявить о наращивании производства, как снова пришлось объявлять о задержке с реализацией данного плана на пару месяцев. В частности, речь идёт о переносе увеличении выпуска B737 Max до 42 бортов в месяц с декабря 2023 года на февраль 2023 года. Динамика по секторам: Communication Services +3,22%, Technology +1,28%, Consumer Discretionary +0,9%, Materials +0,67%, Financials +0,4%, Consumer Staples +0,32%, Real Estate +0,09%, Industrials +0,06%, Health -0,08%, Utilities -0,24%, Energy -0,61%. По итогам торгов: DJIA - 36117,38 п. (+0,17%),

S&P 500 - 4585,59 п. (+0,80%),

NASDAQ Composite - 14339,99 п. (+1,37%). Сигналы из Банка Японии резко укрепили иену и провалили японские индексы Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские индексы начинали день со снижения, но затем настроение инвесторов немного улучшилось вместе с ростом ожиданий новых стимулирующих мер. На прошедшей неделе индекс в Гонконге упал до 13 месячного минимума на фоне замедления импорта и экспорта, а также снижения прогноза по суверенному рейтингу КНР агентством Moody’s. Акции Tencent начинали день со снижения на опасениях продажи долей основными акционерами. Акции Trip.com прибавляли более 2% после того, как стало известно, что Сингапур позволит китайским туристам поездки без оформления визы. Бумаги застройщика New World Development поднялись более чем на 1% после сообщения об увеличении доли семьи основателя Генри Чена. На предстоящих выходных в Китае опубликуют данные по инфляции. Ожидается дальнейшее ускорение дефляции, что, к слову, может побудить Народный Банк к снижению ставок. Японский рынок во власти укрепляющейся иены. Накануне управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что предстоящий год может быть более вызывающим. Его слова рынок интерпретировал в качестве сигнала о вероятном ужесточении денежной политики. Ранее на неделе зам. Управляющего Рёдзо Химино рассуждал на тему того, что повышение ставки позволит домохозяйствам повысить свои доходы от накоплений. Оценка вероятности повышения ставки Банка Японии на декабрьском заседании повышалась до 45% накануне и снизилась до 20% в пятницу. Как следствие, иена укрепилась до 143,8 за доллар, хотя ещё пару недель назад торговалась около 152 за доллар. Доходность 10-летних бондов в последний торговый день недели повысилась до 0,764%. Впрочем, основное повышение состоялось ещё накануне. Однако для рынка акций все эти сигналы носят негативный характер. Оптимистично воспринимают повышение ставки лишь банковские бумаги: Mitsubishi UFJ Financial (+0,7%), Sumitomo Mitsui Financial (+0,5%). Акции экспортёров преимущественно были под давлением: Toyota Motor (-4,5%), Tokyo Electron (-1,0%), Advantest Corp. (-0,5%), Honda Motor (-2,6%). Меж тем ВВП Японии снизился в III квартале на 0,7% по сравнению с ожиданиями снижения на 0,5%. В годовом выражении снижение составляет 2,9% при ожиданиях падения на 2,1%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 32230,10 п. (-1,91%),

Hang Seng - 16355,67 п. (+0,06%),

Shanghai Composite - 2972,37 п. (+0,21%). Геополитика и перепроданность могут сформировать условия для рождественского ралли в нефти Нефть дешевеет уже седьмую неделю подряд. В техническом плане подобная динамика может сформировать условия для рождественского ралли за счёт сильной перепроданности актива. На торгах в пятницу котировки нефтяных фьючерсов повышались. Одним из поводов может быть ситуация с прошедшим референдумом в Венесуэле по вопросу принадлежности Гайаны. Венесуэла пытается решить этот вопрос уже долгое историческое время. На сей раз Каракас грозится применить вооружённые силы, что немедленно вызвало недовольство соседней Бразилии, а также США. Пусть сегодня Венесуэла уже не является крупным игроком на нефтяном рынке, но в последнее время складывались перспективы снятия санкций, что могло бы привести к увеличению добычи. Соответственно, вопрос Гайаны может отодвинуть освобождение страны от ограничений на неопределённую перспективу. По состоянию на 8:50 мск: WTI - $70,34 (+1,44%),

Brent - $75,22 (+1,58%),

Золото - $2046,90 (+0,02%). info4

