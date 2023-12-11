Комментарии

ПСБ: Ждём на этой неделе развития тенденции к укреплению рубля, с возвратом доллара в зону 85-90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В пятницу рубль продолжил укрепляться, второй день подряд. Импульс к снижению был наиболее силен в первой половине дня, отражая активное предложение валюты экспортерами: курс доллара откатывался в ходе торгов даже чуть ниже 91 руб. Однако укрепление доллара к мировым валютам после выхода сильных данных по рынку труда в США в ноябре, где уровень безработицы сократился до 3,7% с 3,9%, вернуло спрос на валюты на Московской бирже, позволив им отыграть большую часть внутридневной просадки. В результате американский доллар завершил неделю лишь чуть ниже 91,9 руб., юань - "под" отметкой 12,8 руб.

Сегодня и доллар и юань продолжают тяготеть к умеренному снижению. Мы продолжаем с оптимизмом оценивать ближайшие перспективы рубля. Склонны ждать в течение недели развития понижательной динамики с возвратом пары доллар-рубль в диапазон 85-90 руб. Ключевую поддержку рублю, по нашему мнению, окажут, наряду с реализаций валютной выручки экспортерами, приближение заседания ЦБ 15 декабря, от которого рынка ждут дальнейшего повышения ставки и постепенное улучшение ситуации на рынке нефти, лишающие участников рынка повода для спекулятивных покупок валюты.

Целевым по доллару на понедельник вижу диапазон 90-91,5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Форум «Россия зовёт!», последние новости
ВТБ дал прогноз по развитию частных инвестиций до 2026 года
Потанин: иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай
Путин: Россию больше не назвать страной-бензоколонкой
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги