ПСБ: Ждём на этой неделе развития тенденции к укреплению рубля, с возвратом доллара в зону 85-90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В пятницу рубль продолжил укрепляться, второй день подряд. Импульс к снижению был наиболее силен в первой половине дня, отражая активное предложение валюты экспортерами: курс доллара откатывался в ходе торгов даже чуть ниже 91 руб. Однако укрепление доллара к мировым валютам после выхода сильных данных по рынку труда в США в ноябре, где уровень безработицы сократился до 3,7% с 3,9%, вернуло спрос на валюты на Московской бирже, позволив им отыграть большую часть внутридневной просадки. В результате американский доллар завершил неделю лишь чуть ниже 91,9 руб., юань - "под" отметкой 12,8 руб.

Сегодня и доллар и юань продолжают тяготеть к умеренному снижению. Мы продолжаем с оптимизмом оценивать ближайшие перспективы рубля. Склонны ждать в течение недели развития понижательной динамики с возвратом пары доллар-рубль в диапазон 85-90 руб. Ключевую поддержку рублю, по нашему мнению, окажут, наряду с реализаций валютной выручки экспортерами, приближение заседания ЦБ 15 декабря, от которого рынка ждут дальнейшего повышения ставки и постепенное улучшение ситуации на рынке нефти, лишающие участников рынка повода для спекулятивных покупок валюты.