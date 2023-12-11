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ПСБ: Индекс МосБиржи завершил неделю в небольшом плюсе

На рынке наблюдалась смешанная динамика. Объёмы торгов резко упали, составив 40,2 млрд руб., достигнув минимальной отметки с 1 ноября. Относительно неплохо смотрелись акции нефтегазовых компаний на фоне восстановления цен на нефть. Кроме этого, спрос на акции подогревается предстоящими дивидендными выплатами. В течение месяца дивидендные отсечки произойду в акциях ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, Татнефти и Роснефти. Из аутсайдеров здесь отметим бумаги Газпрома, которые просели на 1,2% после сильного роста накануне. Финансовый сектор выглядел безыдейно.

Акции Сбербанка показали околонулевую динамику. Динамика последних дней даёт надежду на то, что бумаги банка достигли локального минимума и смогут удержаться выше 265 рублей. Сегодня будут опубликованы финансовые результаты за ноябрь. В случае сильного негативно сюрприза есть вероятность, что акции Сбербанка всё же продолжат своё снижение. Среди бумаг из сегмента горной добычи и металлургии выделим сильный рост акций ММК и Северстали и АЛРОСА. Вновь порадовали бумаги Распадской, вплотную приблизившись к годовым максимумам. Из прочих акций отметим восстанавливающиеся бумаги НоваБев Групп, которые понесли сильные потери в последнее время. Ощутимо просели акции Магнита, так как не сумели продолжить восходящую динамику в условиях общерыночного пессимизма. Учитывая дивидендную отсечку в первой половине января, потенциал снижение бумаг компании выглядит ограниченным.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Поддержать рынок должны растущие цены на нефть. В то же время сильного роста рынка не ждём из-за предстоящего заседания ЦБ в эту пятницу. Предпочтение отдаём сегодня акциям нефтегазового сектора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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