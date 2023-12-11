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«Открытие»: Статистика из КНР может негативно сказаться на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Статистика из КНР может негативно сказаться на российском рынке

Внешний фон перед стартом торгов в России неопределённый. С одной стороны, нефть дорожает после семи недель снижения. Однако на ключевом для РФ китайском рынке продолжается серия неприятной статистики. Дефляция в КНР ускорилась в ноябре до 0,5%. Плюс к этому в США безработица упала, а число рабочих мест выше ожиданий в ноябре, что снижает вероятность скорого завершения цикла ужесточения. Соответственно, в II декаде января у рынков есть дефицит позитивных идей. Тем не менее, отечественный сектор нефти и газа может показать рост в начале недели на фоне дорожающей нефти и небольшого ослабления рубля.

 Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3142,29 п. до 3079,99 п., а индекс РТС с 1095,28 п. до 1054,28 п. Пара EUR/USD упала с $1,0882 до $1,0764. USD/RUB поднялась с 90,41 до 91,90, а EUR/RUB с 97,95 до 98,64. Нефть подешевела с $78.84 до $75,84 за баррель. Золото подешевело с $2089,7 до $2019,1 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4594,63 п. до 4604,37 п.

Дефляция в КНР говорит о необходимости сильных конкретных стимулов

Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. Китайская экономика вновь демонстрирует признаки охлаждения. В ноябре сложилась дефляция на уровне -0,5% относительно октября и относительно ноября прошлого года. При этом цены на продовольствие упали на 4,2% в годовом выражении. Цены производителей упали за месяц на 0,3%, а в годовом выражении на 3,0%. В последнем заявлении Политбюро КПК говорится о том, что государство продолжит применять проактивную фискальную политику, которая будет усиливаться для проведения разумной денежной политики, которая, в свою очередь, будет гибкой, управляемой,  точной и эффективной. На текущей недели в Китае должна состояться очередная рабочая конференция КПК по экономическим вопросам. Однако для  рынка подобные заявления стали обыденностью, которая весьма долго не превращается в конкретные цифры и программы. К тому же для иностранных инвесторов, которые в первой половине понедельника вывели более 9 млрд юаней с китайского рынка, возможности КНР могут сократиться на фоне снижения прогноза по суверенному рейтингу агентством Moody’s до «негативного» В Шанхае секторы недвижимости и товаров широкого потребления теряли более 2%. В Гонконге технологичный сектор терял более 2,5%, но потери в секторе застройщиков были ещё больше.     

Иена оказывает существенное влияние на динамику японского рынка. На прошлой неделе она уходила под уровень 144,0 за доллар, но затем вновь начала слабеть. В понедельник утром за доллар США давали уже 145,6 иен. При этом доходность 10-летних бондов страны продолжила расти и достигла уже 0,786%. Тем не менее, слабая иена поддержала акции экспортёров: Toyota Motor (+0,80%), Tokyo Electron (+3,1%), Advantest Corp. (+2,40%), Mitsubishi Heavy Industries (+2,0%), Honda Motor (+2,40%). При этом также дорожали акции банков, реагируя на более высокие доходности по облигациям: Mitsubishi UFJ Financial (+1,40%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,30%), Mizuho Financial (+1,0%). Выросли доходности не только в Японии, но и в США, где экономика создала 199 тыс. новых рабочих мест за ноябрь, что оказалось выше ожиданий, а безработица упала до 3,7%, что также было лучше ожиданий. Соответственно, подобная динамика рынка труда говорит о том, что ФРС может ещё рассматривать вопрос дополнительных мер сдерживания. Во всяком случае, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного повышалась и достигла 4,244%, хотя ещё на прошлой неделе стремилась ниже 4,10%. 

По состоянию на 8:20 мск:

  • NIKKEI 225 - 32782,62 п. (+1,47%),
  • Hang Seng - 16040,12 п. (-1,80%),
  • Shanghai Composite - 2962,89 п. (-0,22%).

Нефть корректируется вверх после семи недель снижения

Нефть дорожала в пятницу и продолжила эту тенденцию в понедельник. Одним из поводов для роста, кроме, конечно, мощной перепроданности, рынок посчитал информацию от Минэнерго США о заявке на приобретение 3 млн баррелей в марте для пополнения стратегических резервов. Однако объём этот сложно считать значительным. Поэтому всё же будем говорить о том, что котировки нефти снижались семь недель подряд. Кроме того, в RBC Capital Markets полагают, что дефицит поставок в I квартале составит до 0,7 млн баррелей в сутки, хотя по всему году дефицит будет лишь на уровне 140 тыс. баррелей в сутки. Сдерживающим фактором для нефти остаётся Китай, где в ноябре зафиксирована дефляция, как в месячном, так и в годовом выражении.    

По состоянию на 8:40 мск:

  • WTI - $71,66 (+0,60%),
  • Brent - $76,37 (+0,70%),
  • Золото - $2013,40 (-0,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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