Комментарии «Открытие»: Техническая картина указывает на вероятность тестирования 3000 п. по индексу МосБиржи Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Техническая картина указывает на вероятность тестирования 3000 п. по индексу МосБиржи Внешний фон перед стартом торгов в России нестабильный. Нефть торгуется в плюсе, но вот динамика азиатских индексов постепенно портится. В ранние часы индексы Китая и Японии указывали на плюс без сомнений, но затем оптимизм постепенно ослаб. В Китае продолжают рассчитывать на стимулы от государства, которые могут быть оглашены в рамках партийной конференции КПК по экономическим вопросам. В Японии рынок нервно реагирует на волатильность иены. Нефть пытается показать рост на фоне сильной технической перепроданности и роста рисков транспортной логистики в Красном море. Российский рынок снизился по итогам торгов понедельника. Индекс МосБиржи снижался до 3025,74 п., то есть индикатор закрылся почти на минимальном значении основной сессии. На вечерней сессии индекс МосБиржи упал до отметки 3017,68 п. Отметим, что с прошлого понедельника индекс МосБиржи демонстрирует чёткую нисходящую динамику. Акции Сбербанка потеряли более 3% после отчётности за ноябрь. В бумагах «Газпрома» надежды на дивиденды, которые при текущей стоимости бумаг сделают их высокодоходными. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,692 млрд руб. По итогам торгов 11 декабря индекс МосБиржи - 3026,17 п. (-1,75%), а индекс РТС - 1047,95 п. (-0,60%). Лидеры роста 1 ГАЗПРОМ ао 164,87 2,09% 23:49:58 2 Сегежа 3,98 0,61% 23:49:55 Лидеры снижения 1 OZON-адр 2 510 -6,1% 23:49:45 2 AGRO-гдр 1 216,2 -5,91% 23:49:56 3 МКПАО "ВК" 539,8 -5,89% 23:49:58 4 iПозитив 1 888,6 -5,71% 23:49:49 5 Селигдар 56,96 -5,65% 23:49:53 Все 10 отраслевых индексов российского рынка завершили день в минусе. Самые большие потери были в финансах (-3,03%), потреблении (-3,38%), информационных технологиях (-5,10%). Еще на прошлой недели мы отмечали, что неспособность индекса МосБиржи вернуться на дневном и недельном графике выше 3100 пунктов будет означать поход на 3000 п., а при относительно среднем сценарии пробой этого уровня до 2900-2920 пунктов. Затем уже можно предполагать новогодний отскок, тем более, что многие бумаги уже на текущих значениях становятся интересными. Это относится и к «Газпрому», и к Сбербанку». Прибыль Сбербанка (SBER) по РСБУ в ноябре составила 115,4 млрд руб по сравнению с 124,7 млрд руб в ноябре прошлого года и 133 млрд руб в октябре 2023 года. При этом рентабельность капитала снизилась до 22,1% по сравнению с 25% за 11 месяцев. Если вспомнить событие прошлой недели, то в рамках Дня инвестора Сбербанк указывал на цифру в 22% рентабельности капитала на 2024 год. То есть пока ситуацию не стоит рассматривать в негативном ключе, хотя подобные изменения для рынка сложно назвать позитивом. Кроме того, инвесторам могла не понравиться нулевая динамика прироста потребительских кредитов и замедление ипотечного кредитования. В случае повышения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. на заседании в конце текущей недели дальнейшее замедление кредитования станет ещё более явным. Тем не менее, рекордная прибыль текущего года предполагает выплату дивидендов выше прошлогодних, когда они составили 25%. Ситуация с прибылью «Газпрома» (GAZP) менее оптимистичная, но при текущей цене акций доходность их будет достаточно высокой, что и стало идеей взлета котировок акций газовой компании в контртренде рынка. Рынок ждёт сообщений на тему дивидендных выплат 19 декабря. До самого объявления рекомендаций бумага может показывать повышенную волатильность. Напомним, что за 9 месяцев текущего года прибыль «Газпрома» составила 446,103 млрд руб по сравнению с 779,798 млрд руб годом ранее. Промежуточные выплаты за 2022 год тогда составили 51,03 руб. на акцию. Перспектива повышения ставки негативно сказалась на бумагах сектора информационных технологий. Данное обстоятельство становится более чувствительным для бизнеса, который обладает возможностями заимствования лишь на отечественном рынке или на дружественных. Поэтому бумаги лидеров сектора потеряли более 4% в дружной группе. Нефтяники пытались удержать рынок от снижения в первой половине дня, но нефть сменила вектор движения, а укрепления рубля добавило негатива. Впрочем, стоит обратить внимание, что просадка по основным фишкам всё же была меньше, чем у индекса МосБиржи. Наиболее пострадали бумаги «Сургутнефтегаз» (SNGS), которые традиционно демонстрируют снижение при крепком рубле. Сам же рубль смог показать существенное укрепление. Ещё на прошлой недели мы отмечали высокие объёмы без существенного продвижения в диапазоне 92,0-93,0. По сути, пара USD/RUB не смогла закрепиться выше зоны сопротивления 92,0-92,5 и развернулась вниз. Дневной и недельный график вернулись под значение 92,5, что говорило о ложности пробоя. Более того, по мере приближения налогового периода будет расти вероятность возвращения не только к уровню 90,0 за доллар, но и к 88,0-90,0 диапазону. Объём в паре USD/RUB был 125,133 млрд руб, а в CNY/RUB 136,349 млрд руб. По итогам торгов USD/RUB – 90,69 (-1,31%),

EUR/RUB – 97,70 (-0,96%),

CNY/RUB – 12,608 (-1,39%). Инфляционные ожидания в США снижаются Индексы США завершили торги ростом. Опрос ФРБ Нью-Йорка показал снижение инфляционных ожиданий на год вперёд. По итогам ноября они снизились до 3,36% с 3,57%. Ожидания на 3 и 5 лет не изменились, оставшись на уровнях 3,0% и 2,7% соответственно. В начале торгов повышались доходности по казначейским обязательствам, но по итогам дня доходность по 10-летним казначейским бумагам она снизилась на 0,8 Б.П. до 4,237%. Можно сказать, что динамика рынка в понедельник была спокойной и умиротворённой перед важными событиями недели. В течение ближайших дней решения по ставкам примут в Национальном Банке Швейцарии, ФРС, ЕЦБ и Банке Англии. Cigna (CI) отменила планы по слиянию с Humana (HUM) на фоне разногласий по финансовым условиям объединения. Вместо этого Cigna планирует запустить объёмную программу обратного выкупа. Компания подтвердила ожидания на текущий год, улучшила на 2024 год и увеличила обратный выкуп на $10 млрд. Частные фонды Arkhouse Management и Brigade Capital Management предложили покупку розничной сети Macy's за $5,8 млрд, или $21 за акцию. Occidental (OXY) согласилась купить частную добывающую компанию CrownRock за $12 млрд. Также планируется увеличить квартальные дивиденды до $0,22 с текущих $0,18 на акцию. Nvidia (NVDA) планирует создать производство полупроводников во Вьетнаме. Динамика по секторам: Consumer Staples +0,97%, Industrials +0,9%, Materials +0,71%, Financials +0,68%, Utilities +0,67%, Health +0,61%, Technology +0,42%, Real Estate +0,33%, Energy +0,12%, Consumer Discretionary +0,12%, Communication Services -1,04%. По итогам торгов: DJIA - 36404,93 п. (+0,43%),

S&P 500 - 4622,44 п. (+0,39%),

NASDAQ Composite - 14432,49 п. (+0,20%). Китайский рынок продолжает надеяться на стимулы государства Азиатские рынки повышались. Индексы в Гонконге и Шанхае торговались в плюсе в надежде на стимулы, которые могут быть оглашены в рамках рабочей конференции КПК на текущей неделе. Бумаги Baidu и JD.com повышались более чем на 2%. Акции Alibaba Group подрастали почти на 2% после продажи части пакета в логистической фирме GogoX. Акции застройщика New World Development повышались почти на 1,5% на фоне покупки семьей Чен 700 тыс. акций 11 декабря. Японский рынок пытался расти в начале дня, но весьма быстро избавлялся от оптимизма. Накануне Bloomberg сообщал, ссылаясь на источники, что в Банке Японии пока даже не задумываются о повышении ставки, или, как минимум, об изменениях политики на декабрьском заседании. К слову, оптовые цены в Японии замедлили свой годовой прирост в ноябре до 0,3% с 0,9% в октябре. Это уже 11-ый месяц подряд, когда замедляется оптовый рост цен. Обманутые ожидания по поводу повышения ставки негативно сказались на акциях банков: Mitsubishi UFJ Financial (-1,4%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,9%). Полупроводниковый сектор преимущественно повышался вслед за акциями американских аналогов: Tokyo Electron (+1,1%), Renesas Electronics Corp (+4,0%), Advantest Corp. (+0,55%). Однако иена всё же не продолжила своё ослабление. Более того, на торгах во вторник она укрепилась на 0,55% до 145,4 за доллар, что, естественно, сыграло роль фактора давления на акции экспортёров: Mitsubishi Heavy Industries (-0,7%), Honda Motor (-0,8%), Toyota Motor (-0,7%). По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 - 32815,56 п. (+0,07%),

Hang Seng - 16302,35 п. (+0,62%),

Shanghai Composite - 2991,24 п. (-0,01%). Техническая перепроданность может вернуть нефть к росту Нефть дорожала на фоне сильной технической перепроданности. Актив дешевел семь недель подряд. Накануне котировки также испытывали слабость. В остальном, можно говорить, что технический отскок также поддерживают надежды на китайские стимулы, которые могут быть оглашены в рамках рабочей конференции КПК по экономическим вопросам. Также существуют надежды, что ведущие центральные банки на текущей неделе дружно объявят о завершении процесса повышения ставок. Из района Красного моря также пришла новость о том, что йеменские хуситы удачно атаковали танкер под норвежским флагом, перевозящий химикаты. Произошёл пожар, но серьёзного ущерба для судна и экипажа не было. По состоянию на 8:40 мск: WTI - $71,80 (+0,67%),

Brent - $76,49 (+0,61%),

Золото - $2000,50 (+0,34%).

