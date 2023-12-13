Комментарии

ПСБ: Вчера индекс МосБиржи опускался ниже уровня 3000 пунктов в течения дня, но всё же смог восстановить потери

Объёмы торгов немного снизились, составив в итоге 69,3 млрд руб. На рынке наблюдалась смешанная динамика, сложно выделить отдельные сектора, которые были бы лучше или хуже рынка. Что касается ключевых бумаг, за исключением акций Газпрома, все они показали небольшой рост. Однако, учитывая их сильное падение накануне, ситуация остаётся тревожной. Положение акций нефтегазовых компаний вызывает опасения.

На наш взгляд, единственное, что останавливает их от снижения, это дивидендные отсечки. Беря во внимание падение цен на нефть, бумаги ЛУКОЙЛа, Татнефти, Роснефти и Газпром нефти могут продолжительное время закрывать предстоящие дивидендные гэпы. Из прочих акций отметим подскочившие акции НоваБев Групп, Русагро, Ozon и Яндекса. Отдельно отметим продолжающийся рост бумаг АЛРОСА. На наш взгляд, инвесторы, вероятно, излишне оптимистичны. Цены на алмазы начали восстанавливаться, но динамика не впечатляет. С начала ноября индекс цен увеличился на 2,1%, но он всё ещё на 17% ниже, чем в начале 2023 года.

Ожидаем, что индекс МосБиржи завершит сегодняшние торги ниже отметки 3000 пунктов. Факторов, которые бы смогли развернуть рынок всё ещё нет, при этом падение цен на нефть и укрепление рубля негативно сказывается на рынке акций. Не исключаем увеличение продаж в бумагах нефтегазового сегмента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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