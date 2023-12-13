«Открытие»: Слабая нефть и укрепление рубля продолжат оказывать давление на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабая нефть и укрепление рубля продолжат оказывать давление на российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется в лёгком минусе, китайский рынок снижается. Плюс к этому происходит укрепление рубля. Как минимум, основные стимулирующие программы внутреннего спроса в Китае, от которого частично зависит российский экспорт, будут осуществляться уже в предстоящем году. Соответственно, быстрых решений и улучшений в экономике основного торгового партнёра ждать не стоит. Рост запасов нефтепродуктов в США говорит о слабости спроса, который также подтверждается структурой контанго в нефтяных фьючерсах. На этом фоне российский рынок может продолжить снижение, тем более, что укрепление рубля этому также способствует.

Российский рынок завершил торги вторника в минусе. Этому способствовали, как дешевеющая нефть, так и укрепляющийся рубль. На вечерней сессии индекс МосБиржи опустился до 3017,34 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,976 млрд руб.

По итогам торгов 12 декабря индекс МосБиржи - 3019,89 п. (-0,21%), а индекс РТС - 1056,02 п. (+0,77%).

Лидеры роста

1 МКБ ао 7,73 4,93% 23:49:54 2 AGRO-гдр 1 268 4,26% 23:49:57 3 TCS-гдр 3 036 3,41% 23:49:58 4 GLTR-гдр 571,5 2,63% 23:49:57 5 OZON-адр 2 566,5 2,25% 23:49:52

Лидеры снижения

1 iQIWI 432 -3,14% 23:49:49 2 Россети 0,11 -2,4% 23:48:35 3 НЛМК ао 162,94 -2,2% 23:49:55 4 МосБиржа 186,14 -1,92% 23:49:56 5 ГАЗПРОМ ао 162,46 -1,46% 23:49:58

5 отраслевых индексов завершили день в минусе, а 5 в плюсе. Наибольшее снижение было в химии и нефтехимии (-1,13%). Наиболее сильный рост был в секторе строительных компаний (+0,89%).

Бумаги «Самолёт» (SMLT) не смогли завершить день в плюсе. Застройщик сообщил, что ожидает рост выручки в текущем году на 55% до около 300 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости может увеличиться на 50% до 1,6 млн квадратных метров. Рост скорректированного показателя EBITDA ожидается на уровне 45% свыше 70 млрд руб. Однако в 2024 году компания ожидает замедление ипотечного кредитования и спроса на недвижимость в столичном регионе до 8,0 млн квадратных метров по сравнению с 8,3 млн квадратных метров в 2023 году. Прогноз можно считать достаточно оптимистичным, если принять во внимание вероятное повышение ставки ЦБ РФ до 16%. Плюс к этому регулятор настаивает на свёртывании различных льготных программ, которые перегревают рынок недвижимости. Соответственно, скромное снижение объёма спроса на 0,3 млн квадратных метров кажется несущественным.

Акции «Магнит» (MGNT) завершили день почти нейтрально. Розничная сеть сообщила, что её торговые площади превысили 10 млн квадратных метров. Таким образом, «Магнит» стал не только лидером по числу торговых точек, но и по торговым площадям. Почти 65% площадей приходится на главный формат «Магнит у дома». Выручка «Магнита» за 9 месяцев составила 1,86 трлн руб. Ближайший конкурент X5 Retail может говорить о более эффективном использовании площадей, так как его выручка составила 2,26 трлн руб в период за январь-сентябрь.

«Мать и Дитя» (MDMG) ожидает завершение редомициляции в первой половине 2024 года, после чего сможет вернуться к вопросу выплаты дивидендов. Долговая позиция у сети поликлиник отсутствует, а чистая денежная позиция составляет 6 млрд руб. При этом компания может рассчитывать на свои собственные средства, если будет идти речь о каких-либо приобретениях, заявила финансовый директор компании Ия Лукьянова в «Финам Premium».

К вечеру появились очередные новости о санкциях. Согласно сообщению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, под санкции попали ещё 20 российских граждан и 200 компаний, включая ПАО «Высочайший», структуры «Кисмет Капитал Групп», ООО «7 ТВ Медиа Группа», ООО «Газпром Линде Инжиниринг», ООО «Киевская площадь».

И немного о рынке и нефти. Индекс МосБиржи падал ниже 3000 пунктов в первой половине дня, что говорит о потенциале дальнейшего снижения в район 2900-2920 пунктов. Дневной отскок до 3046,81 п. оказался безрезультативным. То есть на дневном графике мы наблюдаем нисходящую тенденцию без попыток серьезного отскока. В рамках текущей коррекции объёмы остаются близкими к средним значениям. Соответственно, пока речи о развороте не идёт. Поэтому всё ещё ждём финального прорыва вниз. Плюс к техническому фактору примешивается нефть, которая стремится к уровню $70 за баррель, что при укреплении рубля становится явным негативом для нефтяных компаний. Соответственно, пока не будет разворота в нефти, уверенного движения вверх по индексу МосБиржи сложно ждать.

Рубль закрыл торги укреплением. После выхода из зоны разворота 92,0-93,0 на больших объёмах прогнозировалось движение в сторону 90,0 за доллар. Однако, если подобная динамика сохранится, то курс российской валюты может вернуться и к ноябрьским максимумам. Объём в паре USD/RUB составил 108,77 млрд руб, а CNY/RUB 126,394 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB – 90,00 ((-0,76%),

EUR/RUB – 97,22 (-0,49%),

CNY/RUB – 12,528 (-0,63%).

Google проиграл суд по своим монопольным практикам на Google.Play

Индексы США завершили день ростом, хотя вопросы к статистике по потребительским ценам остались. Стержневой показатель CPI составил 4,0% по итогам ноября , как и в октябре и в прогнозе. Однако компоненты услуг, подержанных автомобилей и цен на аренду показали ускорение. Общий CPI замедлился до 3,1% с 3,2%. В целом, не вызывает сомнений, что тенденция на замедление роста цен сохраняется, но пока это происходит, в основном, за счёт волатильных компонентов. Менее волатильные компоненты ускорили рост за ноябрь по сравнению с октябрём: аренда жилья +0,4%, автомобили с пробегом +1,6%. То есть вряд ли ФРС найдёт в этом повод для повышения ставки, но может настаивать на более длительном периоде жёсткой денежной политики. На это указывает и снижение доходности по 10-летним казначейским обязательствам США на 3,1 б.п. до 4,208%.

Одним из ключевых событий дня можно назвать новости о том, что Alphabet (GOOG) проиграла дело по иску Epic Games. Ранее компания обратилась в судебные органы по поводу использования монопольного положения Google в отношении проведения платежей и неоправданно высоких комиссионных. Естественно, что Alphabet намерена подать апелляцию. Отчёт Oracle (ORCL) показал результаты хуже ожиданий в ряде ключевых бизнесов компании. Производитель игрушек Hasbro (HAS) планирует сократить персонал компании на 20% на фоне слабых продаж, даже в предрождественский период. Boeing (BA) также продолжает реализовывать программу сокращения персонала по стратегическому планированию на 50%.

Динамика по секторам: Technology +0,83%, Financials +0,72%, Materials +0,57%, Health +0,47%, Industrials +0,46%, Consumer Discretionary +0,4%, Consumer Staples +0,31%, Communication Services +0,2%, Real Estate -0,05%, Utilities -0,41%, Energy -1,36%.

По итогам торгов:

DJIA - 36577,94 п. (+0,48%),

S&P 500 - 4643,70 п. (+0,46%),

NASDAQ Composite - 14533,40 п. (+0,70%).

Китай относит стимулы внутреннего спроса на предстоящий год

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Акции в Шанхае и Гонконге снижались. Официальная пресса КНР пишет о том, что усилия по стимулированию внутреннего спроса будут применены в следующем году. Во всяком случае, об этом говорится в предварительных материалах рабочей конференции КПК по экономическим вопросам. При этом фокус внимания будет смещён именно в сторону внутреннего спроса, а не на дальнейшее оживление сектора недвижимости. Потери более 2,5% наблюдались в секторах недвижимости и производителей алкоголя. Технологичный сектор в Гонконге терял менее 1%.

Японский рынок повышался. Иена стабилизировалась в районе 145,6 за доллар и пока не мешала рынку акций. Существенный рост демонстрировали акции полупроводниковой индустрии на фоне снижения доходностей в США: Tokyo Electron (+5,1%), Advantest Corp. (+5,7%), Renesas Electronics Corp (+4,9%). Снижение демонстрировали бумаги судоходных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha (-1,1%), Nippon Yusen K.K (-1,1%). Также в слабости чувствовали себя акции экспортёров: Toyota Motor (-0,2%), Honda Motor (-0,7%), Nissan Motor (-0,25%).

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32987,39 п. (+0,44%),

Hang Seng - 16208,28 п. (-1,02%),

Shanghai Composite - 2981,76 п. (-0,72%).

Рост запасов нефтепродуктов в США подтверждает слабый спрос

Нефть продолжила снижение, хотя и с менее выраженной динамикой, чем накануне. Статистика API преимущественно играет в пользу продавцов. Согласно данным отраслевого Института, на неделе до 8 ноября коммерческие запасы нефти в США -2,35 млн баррелей, бензина +5,8 млн баррелей, а дистиллятов +300 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 1,4 млн баррелей. Накануне мы отмечали, что структура контанго в нефтяных фьючерсах усиливается. Как правило, это понимают в разрезе достаточного текущего предложения. На рынке существуют сомнения, как в дисциплине ОПЕК+ в ближайшие месяцы, так и устойчивости спроса в Европе и Китае.

По состоянию на 8:40 мск: