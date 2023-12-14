ПСБ: Нервозность на рынке ОФЗ в преддверии заседания ЦБ сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рост кривой ОФЗ продолжается – доходности госбумаг выросли на 10-12 б.п. На участке 3-10 лет доходность достигла 12,43%-12,45% годовых. Основной фактор снижения котировок – интрига итогов заседания ЦБ в эту пятницу и сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Считаем, что риски повышения ставки на 100 б.п. завтра достаточно высоки, однако это может стать финальным повышением, в результате чего ожидания начала цикла ослабления ДКП в середине следующего года вновь будут преобладать на рынке.

Вчера спрос на аукционах Минфина также снизился – 55 млрд руб. на 10-летний выпуск ОФЗ-ПД. Размещено бумаг на 28 млрд руб. с доходностью 12,3% годовых, что ниже G-кривой на 15 б.п. (из-за формы кривой). Спрос на ОФЗ-ИН составил 12 млрд руб., размещен весь заявленный объем на 10,5 млрд руб. Скромный спрос на инфляционный выпуск фактически говорит о сохранении доверия к действиям регулятора в борьбе с инфляцией.

Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, однако годовой показатель снижается вторую неделю подряд, составив 7,1% и вернувшись в прогнозный диапазон ЦБ на конец года (до 7,5%).

Ожидаем сохранения нервозности на рынке ОФЗ до решения регулятора по ставке. После решения продажи, вероятно, остановятся. Вместе с тем, учитывая продолжительный период высоких ставок, рекомендуем сохранять пропорцию в облигационном портфеле 70%/30% флоатеров и бумаг с фиксированным купоном.