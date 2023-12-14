ПСБ: Траст вышел из ОВК

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

13 декабря руководство банка Траст сообщило о продаже своей доли в 93,6% и права требования по кредитам профильному инвестору. Детали сделки не раскрываются, однако глава банка в интервью сообщил об отсутствии планов по оферте миноритариям (из-за конвертации долга в капитал в рамках преимущественного права). На новостях о продаже бумаги компании выросли на 22%, после чего МосБиржа начала серию дискретных аукционов.

Наше мнение: Ранее мы уже писали о существовании значительного риска выхода Траста из капитала ОВК. Передача активов профильному инвестору, особенно вместе с капитализацией долга, может стать положительным моментом для компании. По-прежнему не рекомендуем бумаги компании для покупки, так как она выглядит слишком рискованно в настоящий момент.