ПСБ: Траст вышел из ОВК

13 декабря руководство банка Траст сообщило о продаже своей доли в 93,6% и права требования по кредитам профильному инвестору. Детали сделки не раскрываются, однако глава банка в интервью сообщил об отсутствии планов по оферте миноритариям (из-за конвертации долга в капитал в рамках преимущественного права). На новостях о продаже бумаги компании выросли на 22%, после чего МосБиржа начала серию дискретных аукционов.
Наше мнение: Ранее мы уже писали о существовании значительного риска выхода Траста из капитала ОВК. Передача активов профильному инвестору, особенно вместе с капитализацией долга, может стать положительным моментом для компании. По-прежнему не рекомендуем бумаги компании для покупки, так как она выглядит слишком рискованно в настоящий момент.
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