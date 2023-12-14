Комментарии

ПСБ: Аэрофлот — +25% к перевозке пассажиров в ноябре Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ Группа Аэрофлот (АК Аэрофлот, Россия, Победа) опубликовала операционные результаты за ноябрь: Перевозка пассажиров: +24,8% г/г до 3,6 млн чел. (+84% г/г на МВЛ, +13,3% г/г на внутренних линиях)

Пассажирооборот: +38,3% г/г (2х на МВЛ, +15,8% г/г на внутренних линиях)

Занятость пассажирских кресел: 87,5% или + 3,8 п.п. г/г (+9,2 п.п. на МВЛ, +2,9 п.п. на внутренних линиях) Наше мнение: Группа Аэрофлот продолжает демонстрировать позитивную динамику восстановления перевозки пассажиров. Отдельно стоит выделить результаты авиакомпании Аэрофлот (рост пассажиропотока в ноябре составил 47% г/г, на МВЛ — 74% г/г, на внутренних линиях — 37% г/г). ГК Аэрофлот показала рост перевозки пассажиров как в ноябре, так и в целом за 11 месяцев. Однако динамика месяц к месяцу оказалась негативной — сезонный спрос продолжает снижаться. Вчера также вышла новость о возможном восстановлении полетов из аэропорта Краснодара. Открытие аэропорта позволит значительно нарастить пассажиропоток авиакомпании, так как Краснодар может стать транзитной точкой для других закрытых южных аэропортов. Считаем, что это позитивно скажется на результатах Аэрофлота в следующий отпускной сезон.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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