«Открытие»: Основным фактором поддержки российского рынка выступил внешний фон

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня в четверг. Основным фактором поддержки выступил внешний фон. Заседание ФРС принесло надежду, что снижение ставки может начаться уже в марте. Во всяком случае, рынок оценивает вероятность этого на уровне 88%. Нефть и золото отреагировали на рост надежд повышением стоимости. Внешние рынки преимущественно торговались в оптимизме. Финансовый сектор подрастал более, чем на 0,8%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,2 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 3029,88 п. (-0,08%), а Индекс РТС - 1063,9 п. (+0,12%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», «Аэрофлот», «Юрипро», GlobalTrans, «ФосАгро». Самыми слабыми оказались «Яндекс», НЛМК, ГК «ПИК», «Группа Позитив», «Роснефть».

Индекс МосБиржи поднимался до отметки 3057,08 п. Однако объёмы торгов не поддержали оптимистичный всплеск. Собственно говоря, активность в первой половине дня в четверг была даже ниже, чем накануне. Поэтому без возвращения объёмов текущий отскок сложно назвать началом разворота. Оптимистичная реакция на изменение ожиданий по ставке ФРС была ожидаемой. Однако для российских акций, которые ориентированы на конкретные экономики, более важным является состояние деловой активности на этих самых целевых рынках. Меж тем в Китае сложилось множество признаков охлаждения.

Сектор нефти и газа преимущественно торговался в минусе. После середины дня потери достигали 0,4%. Международное Энергетическое Агентство приводит информацию, согласно которой цена на российскую нефть Urals упала ниже потолка G7 к 6 декабря. Также по данным МЭА, нефтяные доходы РФ сократились за ноябрь на 17% до $15,2 млрд.

Бумаги «Яндекса» торговались в глубоком минусе. На рынке появилась информация о разногласиях акционеров по реорганизации компании и обмену акций. Собственно говоря, сама идея раздела не пользовалась популярностью, а новые возможные противоречия могут затянуть этот процесс.

Рубль укреплялся в первой половине дня. Однако на фоне проходящей «прямой линии» с президентом рубль резко ослаб. Президент РФ сообщил, что указ об обязательной продаже валютной выручки носит временный характер. Тем не менее, указ продолжает действовать. Во второй половине месяца поддержку российской валюте также будет оказывать подготовка к налоговым платежам.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 89,72 (-0,32%),

EUR/RUB – 98,02 (+1,0%),

CNY/RUB – 12,563 (+0,42%).

Индексы Европы оптимистично отреагировали на «мягкую» риторику ФРС

Европейские индексы торговались в плюсе. Риторика ФРС накануне и точечный график прогнозов показали повышение вероятности начала снижения ставки в начале весны 2024 года. В четверг решения по ставки принимают сразу несколько центральных банков. Банк Англии оставил ставку без изменения, как и Национальный Банк Швейцарии. Однако ЦБ Норвегии решил повысить ставку на 25 б.п. до 4,5%. Глава регулятора отметил, что инфляция всё ещё остаётся высокой и жёсткая денежная политика будет оставаться таковой продолжительное время. Решение Банка Англии было ожидаемым, но некоторой неожиданностью стало то, что за повышение ставки выступили 3, а не 2 члена монетарного комитета из 9.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7678,47 п. (+1,72%),

DAX - 16873,29 п. (+0,64%),

CAC 40 - 7623,31 п. (+1,22%).

Долгосрочные перспективы нефти ухудшаются

Нефть дорожала за счёт слабого доллара и перспектив скорого начала смягчения политики ФРС. Впрочем, есть и долгосрочные факторы. Французский банк Credit Agricole решил отказаться от кредитования проектов в сфере ископаемого топлива, а также достичь в своих инвестициях нейтрального уровня выбросов к 2050 году. МЭА добавляет пессимизма, ожидая, что в 2024 году спрос на нефтепродукты в Индию замедлит свой рост до 2,5% с 4,1% в текущем году. Агентство также отмечает, что сезонный всплеск спроса в ноябре составил 40 тыс. баррелей в сутки при типичном увеличении на 170 тыс. баррелей в сутки. Остаётся только рассмотреть структуру нефтяных контрактов. Февральский Brent на $0,52 дешевле июньского. Цены на контракты постепенно возрастают с марта по июнь. Затем снижаются с августа по октября. Ноябрьский Brent уже стоит на $0,15 дешевле февральского. Соответственно, структура контанго почти не изменилась и продолжает говорить о достаточном текущем предложении.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $70,82 (+1,94%),

Brent - $75,70 (+1,94%),

Золото - $2051,70 (+2,72%).

Американский рынок готов продолжить рост на оптимизме будущего смягчения политики ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в начале дня. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала более чем на 8 Б.П. до 3,942%.

В начале дня могут снижаться акции Adobe. Компания накануне поделилась весьма сильными результатами за прошедший квартал, но всё впечатление испортило предупреждение о сложной ситуации на рынке в 2024 году. Также могут продолжить снижаться акции Etsy, которая накануне заявила о планах сократить 11% сотрудников.