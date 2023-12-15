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ПСБ: Индекс МосБиржи продолжил снижаться, опустившись к окончанию вечерней сессии ниже отметки 3000 пунктов

Объёмы торгов составили 51,3 млрд руб. Падение акций происходило широким фронтом, лишь некоторые бумаги двигались против рынка, сумев подорожать по итогам дня. Сильные потери понесли акции нефтегазовых компаний. Вероятно, причина в снижении бумаг ЛУКОЙЛа, которое спровоцировало распродажи и в других акциях сегмента. Примечательно, что это происходило на фоне роста цен на нефть, котировки Brent поднялись вчера выше 76,5 долл./барр.

Таким образом, инвесторы не готовы были проходить через дивидендную отсечку ЛУКОЙЛа, опасаясь их длительного восстановления, решив вчера закрыть позиции в акциях. Что касается остальных бумаг, откат происходил из-за сегодняшнего заседания ЦБ. Отдельном выделим сильное падение акций Яндекса, которые потеряли почти 5% на новостях о том, что инвесторы не могу договориться о параметрах сделки по разделению активов. Расписки TCS Group просели вчера на 0,9%, несмотря на появившиеся заявление компании о планах перерегистрации с Кипра в Россию. Снижение акций можно объяснить общерыночным пессимизмом, а также опасениями навеса продавцов, как это было в случае с бумагами ВК. 2,5% прибавили акции МосБиржи. Вероятно, инвесторы таким образом закладывают повышение ставки, так как это должно привести к росту процентных доходов компании.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2925-3000 пунктов. Торги начнутся с дивидендный отсечки ЛУКОЙЛа, только из-за этого индекс упадёт до 2955 пт. В обед станет известно решение ЦБ по ставке. Вполне допускаем, что повышение более чем на 100 б.п. может быть негативно воспринято инвесторами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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