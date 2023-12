«Открытие»: Улучшение статистики в Китае и подорожавшая нефть окажут поддержку российским акциям

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Улучшение статистики в Китае и подорожавшая нефть окажут поддержку российским акциям

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть продолжила дорожать и может прервать полосу снижения из семи недель. Статистика по Китаю показала улучшение в сфере производства и розничных продажах, что позитивно для российских экспортёров. Однако для российского рынка важную роль сыграет ЦБ РФ, от которого ждут очередного повышения ставки. Соответственно, высокая ставка регулятора может стать негативом для рынка акций, где доходности уже ниже доходности облигаций и даже банковских депозитов.

Попытка российского рынка закрыть второй день подряд в плюсе не увенчалась успехом. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к уровню 3000 пунктов, игнорируя растущую нефть. «Прямая Линия» с президентом РФ была достаточно насыщенной, но мы отметим важный момент, что власти страны хотят сохранить семейную и льготную ипотеку в какой-либо форме, но не в ущерб контролю над инфляцией. Сектор нефти и газа существенно просел на признаках ужесточения соблюдения потолка цен от G7. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,101 млрд руб. На вечерней сессии индекс МосБиржи продолжил снижаться и достиг отметки 2985,6 п.

По итогам торгов 14 декабря индекс МосБиржи - 3008,84 п. (-0,77%), а индекс РТС - 1055,45 п. (-0,68%).

Лидеры роста

1 МосБиржа 192,4 2,47% 23:49:57 2 ГМКНорНик 16 646 0,28% 23:49:58

Лидеры снижения

1 Yandex clA 2 157,6 -4,82% 23:49:58 2 Роснефть 535,7 -3,63% 23:49:57 3 Новатэк ао 1 460,2 -3,14% 23:49:57 4 AGRO-гдр 1 225,8 -3,1% 23:49:53 5 OZON-адр 2 539 -2,98% 23:49:58

4 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе, а 6 понесли потери. Самое большое снижение в нефти и газе (-1,35%), а также информационных технологиях (-1,33%). Наиболее выраженным рост был в финансах (+0,12%) и транспорте (+0,13%).

Нефть на глобальном рынке дорожала, но для российских акций нефтяников более важной оказалась информация от МЭА. Международное Энергетическое Агентство приводит информацию, согласно которой цена на российскую нефть Urals упала ниже потолка G7 к 6 декабря, или ниже $60 за баррель. Также по данным МЭА, нефтяные доходы РФ сократились за ноябрь на 17% до $15,2 млрд. Можно предположить, что после серии санкционных действий против судовладельцев, транспортирующих российское сырьё, на глобальном рынке нефтеперевозки стало сложней найти согласных рисковать.

Все компоненты сектора строительных компаний (-1,22%) завершили день в минусе. В первую очередь, это реакция на ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ до 16,0%. Во-вторую, это реакция на периодические заявления ЦБ РФ о необходимости отказаться от льготной ипотеки. Однако в рамках «Прямой Линии» с президентом РФ всё же было озвучено то, что эти программы необходимо в каком-то виде сохранить. Вслед за этим Минфин РФ сообщил, что в кратчайшие сроки проработает вопрос сохранения семейной ипотеки с другими ведомствами. Вероятно, что в более широком смысле льготную ипотеку будут постепенно отменять, но некоторые послабления останутся для семейной покупки жилья.

Финансовый сектор вырос на 0,12%, но большинство компонентов индекса завершили день с потерями. В рамках «Прямой Линии» была озвучена информация, что пенсионерам отменили комиссию за оплату услуг ЖКХ. То есть это негатив для банков. TCS Group (TCSG) планирует редомициляцию с Кипра в Россию. Вопрос об этом рассмотрят акционеры 8 января 2024 года. «Совкомбанк» определился с ценой дополнительной эмиссии акций на уровне 11,5 руб за бумагу. То есть это верхняя граница запланированного диапазона первичного размещения. Сбор заявок проходил с 1 по 14 декабря. Торги акциями стартуют 15 декабря под тикером (SVCB).

Акции «Яндекса» (YNDX) оказались среди аутсайдеров и сделали сектор информационных технологий одним из самых слабых по итогам дня. Появилась информация о неких разногласиях среди акционеров по вопросам реорганизации и обмена акциями. Меж тем, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож пытается добиться отмены санкций через европейский суд. Приводить цитаты его юристов смысла нет. В любом случае, подобные истории ставят под сомнение скорую реорганизацию.

В техническом плане индекс МосБиржи продолжает демонстрировать слабость. Какие-либо значимые объёмы, которые могли бы подсказать о начале разворота, всё ещё отсутствуют. Закрытие на дневном графике в плюсе в среду не стало переломным моментом, так как индекс даже не вышел за границы минимума и максимума предыдущего дня. Соответственно, очередной многомесячный минимум по закрытию в четверг вновь подтверждает нисходящую тенденцию и слабость уровня поддержки на линии 3000 п. Поэтому всё ещё допускаем снижение до 2900-2920 пунктов, где стоит обратить внимание на объёмы.

Рубль начинал день с уверенного укрепления против доллара и незначительного ослабления против других основных валют. Однако к вечеру разрыв между долларом и евро увеличился, а вот расстановка на российском валютном рынке почти не изменилась. В любом случае, «пролив» рубля случился на фоне заявления президента РФ о том, что действие указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёров является временным. Конкретные сроки не были названы, но рынок всё же закладывает эту вероятность в будущие сценарии. Тем не менее, слабость доллара на глобальном рынке проявилась и в паре с рублём, но, в остальном, рубль был слабым. Вероятное повышение ставки ЦБ РФ на 100 Б.П. в рамках пятничного заседания вряд ли приведёт к новой волне укрепления российской валюты. Более важным на текущий момент является информация о соблюдении, или несоблюдении потолка цен от G7. Объём в паре USD/RUB составил 98,088 млрд руб, а в паре CNY/RUB 135,14 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB – 89,875 (-0,15%),

EUR/RUB – 98,80 (+1,80%),

CNY/RUB – 12,655 (+1,16%).

Индексы США продолжили отыгрывать снижение доходностей рынка облигаций

Индексы США завершили торги в умеренном плюсе. При этом общая ситуация способствовала продолжению активного роста, но ряд корпоративных новостей испортил общее впечатление от дня после смягчения риторики ФРС. ЕЦБ, Национальный Банк Швейцарии и Банк Англии оставили ставки без изменения. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что вопрос снижения ставки пока не рассматривается. В Банке Англии число голосов за повышение ставки оказалось выше ожиданий, но большинство всё же заняло выжидательную позицию. Лишь ЦБ Норвегии решил повысить ставку на 25 б.п. до 4,50% на фоне высокой инфляции. ФРС сказала своё слово накануне и слово это было достаточно «голубиным».

Розничные продажи в США выросли на 0,3% за ноябрь при ожиданиях снижения на 0,1%. Без учёта автомобилей, розничные продажи повысились на 0,2% при ожиданиях снижения на 0,1%. Более того, без учёта автомобилей и топлива продажи выросли на 0,6%. Число первичных обращений снизилось на прошлой неделе до 202 тыс. с 221 тыс. неделей ранее. Подобная статистика говорит о сильном рынке труда и одновременно о сильном потреблении, что может стать препятствием для смягчения денежной политики. Тем не менее, доходность по облигациям продолжила снижаться. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 11 б.п. до 3,923%.

Adobe (ADBE) провал на 6% на фоне слабого прогноза на 2024 год. Акции авиакомпаний United Airlines (UAL) и Delta Airlines (DAL) в сильном плюсе на фоне повышения рекомендаций со стороны Goldman Sachs. Berkshire Hathaway (BRK.B) купила ещё 10,5 млн акций Occidental Petroleum (OXY) за $588,7 млн. Акции General Motors' (GM) заметно выросли в цене на подтверждении активного сокращения персонала в подразделении разработки автопилота для автомобилей.

Динамика по секторам: Energy +2,94%, Real Estate +2,62%, Materials +1,68%, Industrials +1,23%, Consumer Discretionary +1,08%, Financials +0,93%, Communication Services -0,04%, Technology -0,34%, Health -0,55%, Utilities -1,28%, Consumer Staples -1,49%.

По итогам торгов:

DJIA - 37248,35 п. (+0,43%),

S&P 500 - 4719,55 п. (+0,26%),

NASDAQ Composite - 14761,56 п. (+0,19%).

Китай демонстрирует оживление в промышленности и розничных продажах

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Акции в Шанхае и Гонконге разошлись в векторах движения. При этом статистика по Китаю была вполне оптимистичной. Промышленное производство КНР выросло на 6,6% в ноябре по сравнению с 4,6% в октябре и 5,6% в прогнозах. Розничные продажи ускорили рост на 10,1% по сравнению с 7,6% в октябре. Рост инвестиций в основной капитал не изменился и остался на уровне 2,9%. Вероятно, что улучшение статистики рынок воспринял в качестве обстоятельства, что новые стимулы могут не понадобиться. Акции сектора застройщиков активно дорожали в Гонконге на фоне смягчения норм по приобретению жилья в Пекине и Шанхае. В частности, снижены требования по минимальному первичному взносу за первое и второе жильё. Сектор застройщиков прибавлял более 4,5%. В Шанхае индексы были не столь оптимистичными, хотя нерезиденты проявили покупательскую активность. Чистые покупки составили около 5,3 млрд юаней в первой половине дня. Меры по смягчению условий покупки жилья помогли китайскому рынку не обращать внимание на то, что цены на жильё упали в ноябре на 0,2% по сравнению со снижением на 0,1% в октябре.

Иена была стабильной около 141,9 за доллар. Однако стабилизации хватило для того, чтобы японские акции прервали снижение. Под давлением были акции финансовых компаний, включая банки и страховщиков, поскольку снижение доходностей в США означает сокращение доходов от внешних инвестиций: Sumitomo Mitsui Financial (-3,0%), Mitsubishi UFJ Financial (-1,8%), Mizuho Financial (-1,3%). Экспортёры и производители полупроводниковой продукции, напротив, позитивно отреагировали на стабилизацию курса: Tokyo Electron (+1,3%), Advantest Corp. (+3,2%), Toyota Motor (+0,9%), Honda Motor (+1,6%). По предварительной оценке, индекс деловой активности в производственной сфере Японии снизился в декабре до 47,7 п. с 48,3 п. в ноябре. В сфере услуг деловая активность повысилась до 52,0 п. с 50,8 п. в ноябре.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 32907,48 п. (+0,68%),

Hang Seng - 16754,22 п. (+2,15%),

Shanghai Composite - 2946,13 п. (-0,43%).

Нефть может прервать полосу снижения

Нефть продолжила дорожать в рамках азиатской сессии. Слабый доллар остаётся одним из главных факторов. Впрочем, на текущей неделе также можно говорить о влиянии ситуации в Красном море, где йеменские хуситы начали регулярные атаки на суда союзников Израиля. Кроме того, отметим, что Международное энергетическое агентство улучшило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей до 1,1 млн баррелей прироста ежедневного потребления. В ОПЕК ожидают увеличение спроса на 2,25 млн баррелей дневного потребления. В любом случае, нефть может завершить неделю ростом после семи недель снижения.

По состоянию на 8:55 мск: