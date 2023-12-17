Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 декабря: 5 900,5601 руб/1 г золота и 69,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 900,5601 руб.

1 грамм серебра - 69,1800 руб.

1 грамм платины - 2 722,3201 руб.

1 грамм палладия - 2 976,0901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 184,8398 р. (3,23%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6600 р. (5,59%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,2299 р. (2,30%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 153,5500 р. (5,44%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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