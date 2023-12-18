Комментарии

ПСБ: Нефть оттолкнулась от «дна» Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent под конец прошлой недели восстановили утраченные позиции, рост превышал 2%, а ближайший фьючерс поднимался >77 долл./барр. Поводом стали смягченная риторика ФРС США по итогам заседания и достаточно неплохой прогноз по мировому спросу на нефть на 2024 г. от МЭА (организация повысила прогноз относительно прошлого месяца на 129 тыс.барр./день, до 102,76 млн барр./день).

Технически считаем, что нефть оттолкнулась от «дна» и имеет все шансы на текущей неделе закрепиться в диапазоне 75-80 долл./барр, с тенденцией к верхней границе. Дополнительную поддержку сырью оказывают риски перебоя поставок через Красное море, на которое приходится до 10% мировых торговых потоков: в выходные ряд судоходных компаний объявили о приостановке прохода судов в связи с геополитической нестабильностью.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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