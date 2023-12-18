ПСБ: После обновления локальных минимумов индекс МосБиржи развернулся, прибавив в пятницу почти 2%

Объёмы торгов подскочили, достигнув 81,3 млрд руб., это максимальное значение с 27 октября. Ключевым событие стало решение ЦБ по ставке. Как и ожидалось, регулятор увеличил её на 100 б.п. Немаловажно также то, что Центробанк дал понять: цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Именно это стало триггером для сильного роста российского рынка. Абсолютно все отраслевые индексы завершили день в плюсе. Лидером стал транспортный сектор, которые ранее понёс существенные потери. Единственной бумагой из состава индекса МосБиржи, которая оказалась в минусе, стали акции ЛУКОЙЛа из-за дивидендной отсечки. Итоговое падение бумаг оказалось меньше размера дивиденда: компания выплатила 447 руб./акцию, в то же время акции снизились на 300 руб. Порадовали инвесторов бумаги Сбербанка, обыкновенные акции прибавили 4,5%, показав самый сильный дневной рост с 31 июля, поднявшись в итоге выше 268 руб. Отметим также впечатляющую динамику бумаг Магнита, Норникеля, НоваБев Групп, НМТП, ДВМП, Совкомфлота и Транснефти, все они восстановили потери последней недели.

В пятницу также состоялось IPO Совкомбанка. Цена размещения составила 11,5 руб./акцию, рыночная капитализация превысила 230 млрд руб. По итогам первой торговой сессий акции компании прибавили 8,7%.

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет сегодня двигаться в диапазоне 3020-3080 пунктов. Отскок в пятницу внушает надежду на постепенное восстановление российского рынка. Однако стоит понимать, что ЦБ всё же поднял ставку и на данный момент нет уверенности в том, когда именно регулятор начнёт её снижать. На этом фоне, как мы считаем, стоит с осторожностью подходить к открытию новых позиций. Из отдельных акций может отметить бумаги Норникеля. Во-первых, ещё неделю они будут торговаться с дивидендом. Во-вторых, за последние восемь дней стоимость палладия выросла на 26%.