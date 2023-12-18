«Открытие»: Дорожающая нефть может стимулировать рост российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дорожающая нефть может стимулировать рост российского рынка

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-негативный. С одной стороны, нефть продолжает дорожать на фоне ситуации в Красном море. С другой стороны, рынки акций преимущественно снижаются на фоне «ястребиных» заявлений президента ФРБ Нью-Йорка и ожиданий слабости китайской экономики. Кроме того, внешние рынки показали существенный рост перед заседанием ФРС, которое состоялось на прошлой недели, но дальнейшее повышение уже не кажется логичным. Однако для российского рынка более важным являются котировки нефти и динамика рубля. Российская валюта незначительно укреплялась в утренние часы.

Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3079,99 п. до 3033,89 п., а индекс РТС поднялся с 1054,28 п. до 1060,64 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,0764 до $1,0896. USD/RUB снизилась с 91,90 до 90,28, а EUR/RUB с 98,64 до 98,63. Нефть Brent подорожала с $75,84 до $76,55 за баррель. Золото подорожало с $2019,1 до $2035,70 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4604,37 п. до 4719,19 п.

Китайские акции пока не верят в стимулирующие заявления властей

Азиатские рынки преимущественно снижались на торгах в понедельник. Акции в Гонконге и Шанхае под давлением негативных ожиданий в отношении китайской экономики. При этом агентство Xinhua пишет, что власти продолжат оказывать поддержку экономической активности. Во всяком случае, это общий тон сообщений, озвученных в рамках рабочей конференции КПК, состоявшейся на прошлой неделе. В частности, отмечается низкий уровень инфляции, невысокая долговая нагрузка центрального правительства и условия, позволяющие проводить стимулирующие меры. Однако отмечаются проблемы в сфере внутреннего потребления и недостаточного уровня промышленных инвестиций. В следующем году власти КНР намерены перенести фокус внимания с восстановления после пандемии на устойчивое развитие внутреннего потребления. Планируется сосредоточиться на таких сферах, как умные дома, туризм и спортивные события. Отдельно отмечается внимание к проблемам сектора недвижимости и необходимости финансирования потребностей застройщиков. Меж тем в Гонконге акции производителя электромобилей Xpeng теряли почти 5% на новостях о планах Alibaba Group продать до 25 млн ADR компании. Общее настроение инвесторов, как в США, так и в Азии было испорчено заявлениями президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который в конце прошлой недели, по сути, нивелировал «мягкую» риторику председателя ФРС Джерома Пауэлла, заявив, что никакой речи об обсуждении снижения ставки Федрезерва сейчас не идёт.

Японский рынок находился под впечатлением заявлений президента ФРБ Нью-Йорка и давлением иены, которая пока не желает слабеть. Снижение доходности японских бондов негативно сказалось на акциях банков: Mitsubishi UFJ Financial (-0,5%), Sumitomo Mitsui Financial (-1,9%). Ситуация в Красном море может стать катализатором роста цен на услуги судоходных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha (+6,9%), Mitsui O.S.K. Lines (+4,3%), Nippon Yusen K.K (+6,0%).

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32755,78 п. (-0,65%),

Hang Seng - 16641,09 п. (-0,90%),

Shanghai Composite - 2934,76 п. (-0,27%).

Ситуация в Красном море поддерживает котировки нефти

Атаки йеменских хуситов на транспортные суда в Красном море заставили судоходные компании ограничить движение своих кораблей через Суэцкий канал. Нефтяные танкеры ещё более уязвимы, чем сухогрузы. Соответственно, увеличение продолжительности маршрутов по пути вокруг Африки может негативно сказаться на текущем предложении. Кроме того, РФ может начать сокращение поставок раньше срока с середины декабря. Также в минувшие выходные существенно снизилась отгрузка Urals из портов. Однако этого пока не хватает, чтобы ликвидировать структуру контанго в нефтяных фьючерсах.

По состоянию на 8:40 мск: