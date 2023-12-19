ПСБ: Соллерс начал продажи пикапов ST6 – акции выросли на 23%

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

Вчера автопроизводитель объявил о старте продаж нового пикапа с бензиновым двигателем. Согласно пресс-релизу компании, производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре 2023 года на заводе ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (дочернее общество ПАО «СОЛЛЕРС» 100%) во Владивостоке. На новостях о старте продаж бумаги компании подскочили на 23%

Наше мнение: Соллерс является одним из главных бенефициаров ухода с рынка иностранных автопроизводителей. Компания успешно расширяет свое присутствие на рынке и локализирует производство (за 9 мес. Соллерс смог нарастить продажи на 39%). Автомобильный рынок в 2023 году фиксирует рекордные показатели роста. Мы ожидаем, что по итогам текущего года компания покажет сильные финансовые результаты. Тем не менее, в I полугодии 2024 году мы ожидаем относительное охлаждение спроса на фоне повышенной ставки (доля кредитных продаж авто в общем объеме превышает 50%) и утильсбора. Однако по итогам 2024 года считаем, что авторынок покажет положительную динамику, что позволяет положительно оценивать среднесрочную перспективу для Соллерса.