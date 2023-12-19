Комментарии

ПСБ: Соллерс начал продажи пикапов ST6 – акции выросли на 23%

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

Вчера автопроизводитель объявил о старте продаж нового пикапа с бензиновым двигателем. Согласно пресс-релизу компании, производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре 2023 года на заводе ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (дочернее общество ПАО «СОЛЛЕРС» 100%) во Владивостоке. На новостях о старте продаж бумаги компании подскочили на 23%

Наше мнение: Соллерс является одним из главных бенефициаров ухода с рынка иностранных автопроизводителей. Компания успешно расширяет свое присутствие на рынке и локализирует производство (за 9 мес. Соллерс смог нарастить продажи на 39%). Автомобильный рынок в 2023 году фиксирует рекордные показатели роста. Мы ожидаем, что по итогам текущего года компания покажет сильные финансовые результаты. Тем не менее, в I полугодии 2024 году мы ожидаем относительное охлаждение спроса на фоне повышенной ставки (доля кредитных продаж авто в общем объеме превышает 50%) и утильсбора. Однако по итогам 2024 года считаем, что авторынок покажет положительную динамику, что позволяет положительно оценивать среднесрочную перспективу для Соллерса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги