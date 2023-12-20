«Открытие»: Инфляция в еврозоне продолжает замедляться

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал скромный рост в первой половине дня во вторник. Консолидация отечественных акций происходит на фоне снижения активности на внешних рынках. Нефть и европейские индексы торгуются без существенной волатильности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,0 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3068,35 п. (-0,26%), а индекс РТС - 1069,64 п. (-0,54%).

Лидерами среди индексных бумаг были iQIWI, «НОВАТЭК», «Полюс», TCS Group и «Татнефть». Самыми слабыми оказались ГК «ПИК», «Юнипро», «Сегежа», «РусАгро» и «Аэрофлот».

Бумаги «Санкт-Петербург Биржи» (SPBE) активно дорожали на новостях о согласовании стратегии разблокировки активов. «СПБ Банк» готовит свой запрос с предложениями в Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.

Бумаги «НОВАТЭК» (NVTK) позитивно отреагировали на новости о снятии ограничений с проекта «Сахалин 2». Ограничения ЕС по потолку цен сняты до 28 июня 2024 года с целью обеспечения энергетической безопасности Японии. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что вхождение компании в этот проект прорабатывается. Кроме того, в 12-ом пакете санкций ЕС нет ограничений на импорт российского СПГ.

Схожая история с акциями НЛМК (NLMK). ЕС продлил разрешение на поставки российских слябов до 2028 года.

Сектор строительных компаний остаётся слабым на фоне роста ставок по ипотеке после повышения ставки ЦБ РФ до 16%. Кроме того, изменились условия по льготным кредитам, включая повышение первоначального взноса до 30% и снижения размера ипотечного займа до 6 млн руб с прежних 12 млн руб.

Рубль укреплялся в утренние часы, но затем начал немного слабеть. В целом, текущие значения можно считать сложившимся рыночным балансом. Более низкие цены на нефть в декабре не предполагают увеличение притока валюты. Впрочем, сезонный рост импорта начнёт замедляться ближе к концу месяца и будет это происходить на фоне подготовки к налоговым платежам. Соответственно, есть шансы на то, что рубль укрепиться к концу года.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 90,38 (+0,36%),

EUR/RUB – 98,90 (+0,46%),

CNY/RUB – 12,635 (+0,31%).

Инфляция в еврозоне продолжает замедляться

Европейские индексы торговались без существенной волатильности. Сектор путешествий и гостеприимства повышался почти на 1%, что связано с высоким сезоном зимних отпусков. Под давлением оказались автомобилестроительный сектор и энергетика. Общую поддержку рынкам обеспечил Банк Японии, который вновь сохранил свою сверх стимулирующую политику. Также усиливаются ожидания смягчения позиции ЕЦБ. Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4% в декабре с 2,9% в ноябре. Базовая инфляция снизила темпы роста до 3,6% с 4,2%. Из отдельных историй отметим рост бумаг банка UBS на 2,5%. Cevian Capital отразил в своей отчётности долю в акциях банка в размере 1,3%.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7607,53 п. (-0,09%),

DAX - 16719,40 п. (+0,41%),

CAC 40 - 7570,36 п. (+0,02%).

Операция коалиции «Страж процветания» может привести к падению котировок нефти

Нефть стабилизировалась и даже может снизиться. США во вторник объявили о создании международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Операция получила название «Страж процветания». Большинство аналитиков говорит об ограниченном влиянии на нефтяной рынок. Тем не менее, удлинение маршрутов приведёт к дефициту судов и росту тарифов на транспортировку. Схожая ситуация была в 2022 году, когда перестраивалась логистика нефтеперевозок из-за отказа Европы от российской нефти. Впрочем, потери в нефти могут быть ограничены статистикой из США. Предварительные итоги опроса Reuters показали, что рынок ждёт снижения запасов нефти в США на 2,2 млн баррелей за прошлую неделю.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $72,26 (-0,29%),

Brent - $77,73 (-0,28%),

Золото - $2042,70 (+0,11%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале торгов в пределах 0,2%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала более чем на 3 Б.П. ниже 3,91%. Некий позитивный эффект оказало решение Банка Японии сохранить свою сверх мягкую политику без изменений. Иена ослабла уже до 144,7 за доллар. Однако на текущей неделе активность начнёт заметно снижаться на фоне приближения рождественских праздников.