ПСБ: Российский рынок в среду продолжил восстанавливаться

При этом индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 3100 пунктов, завершив день ниже этой отметки. Наибольший рост продемонстрировал отраслевой индекс горной добычи и металлургии. Лидерами здесь вновь стали акции ВСМПО-Ависма, которые прибавили за два последних дня 22,5%. Потенциал их дальнейшего восстановления ещё есть, но, учитывая сильный рост на этой неделе, он выглядит ограниченным. Заметно лучше рынка были бумаги Селигдара и Полюса без значимых новостей. Порадовали инвесторов сталелитейщики, выделялись акции Северстали.

Вчера бумаги компании подросли на 1,7%, достигнув 50-дневной средней. Неплохо выглядел потребсектор во главе с акциями Магнита, рост которых составил 3,3%. Лучше рынка также были бумаги КАМАЗа, Черкизово и O’КЕЙ. Среди бумаг нефтегазового сегмента выделим акции Газпром нефти, которые впервые в истории поднялись выше 900 руб. Ощутимо подросли также бумаги Башнефти и «префы» Сургутнефтегаза. Из прочих акций выделим бумаги Яндекса, которые подскочили после новой порции новостей о планируемом разделении бизнеса.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3100 пунктов. Вероятно, индексу будет непросто сразу преодолеть этот круглый уровень, а также 20-дневную среднюю, которая находится немного выше. Учитывая рост цен на нефть и приближающиеся дивидендные отсечки, считаем, что бумаги Роснефти, Татнефти и Газпром нефти могут быть лучше рынка в ближайшие дни.