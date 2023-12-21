Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 декабря: 5 933,3999 руб/1 г золота и 69,5000/1 г серебра ЦБ РФ с 21 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 933,3999 руб.

1 грамм серебра - 69,5000 руб.

1 грамм платины - 2 761,2800 руб.

1 грамм палладия - 3 490,8301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,3102 р. (1,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,26%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4300 р. (0,48%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,3300 р. (1,97%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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