ПСБ: Российский рынок прервал серию четырёхдневного роста, индекс МосБиржи вчера так и не смог преодолеть отметку 3100 пунктов

Все отраслевые сегменты завершили день в минусе, аутсайдером стал сектор финансов. Практически все ключевые акции здесь оказались хуже рынка. Сильно просели бумаги Московской Биржи и СПБ Биржи. Ощутимые потери понесли также акции ИТ-компаний. Лишь бумаги Софтлайн показали символический рост, в то же время акции HeadHunter и VK снизились на 2,8% и 2,2% соответственно. Неплохо выглядел сектор горной добычи и металлургии.

Резко вырос спрос на акции Полиметалла - вчера они прибавили более 5%. Более скромную динамику продемонстрировали бумаги Селигдара, однако с 14 декабря акции компания уже подорожали на 17,2%. Хорошо себя показали бумаги Мечела. Вероятно, причина в том, что с пятницы они будут включены в основной индекс МосБиржи. Фактор добавление бумаг в состав индекса оказался значимым. Помимо Мечела в расчёте индекса будут участвовать бумаги Самолёта, Совкомфлота и Мосэнерго. Все они вчера завершили день в плюсе. Из прочих акций отметим сильное снижение бумаг НОВАТЭКа, которые просели после новостей о том, что компания направила клиентам уведомление о форс-мажоре по проекту «Арктик СПГ-2».

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в и диапазоне 3050-3100 пунктов. Беря во внимание попытки цен на Brent подняться выше 80 долл./барр., ослабление рубля и приближения дивидендных отсечек, вновь отдаём предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут быть также бумаги, которые будут сегодня включены в состав индекса МосБиржи.