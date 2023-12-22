Комментарии

ПСБ: Пассажиропоток авиакомпаний вырос в ноябре на 9% г/г

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

Согласно данным Росавиации, в ноябре 2023 года авиакомпании России увеличили объем перевозок пассажиров почти на 9% г/г, до 7,6 млн человек. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 5,8 млн чел. (+4% г/г), на МВЛ —1,8 млн чел. (+28% г/г). Пассажирооборот в ноябре составил 19,3 млрд пассажиро-километров, что на 17% больше, чем в прошлом году. В целом за 11 месяцев 2023 г. авиакомпании перевезли 97,7 млн человек (+12% г/г).

Наше мнение: Авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после шока 2022 года и демонстрирует высокие показатели на фоне низкой базы. По итогам года мы ожидаем совокупное увеличение объема авиаперевозок на 16% за счет дальнейшего перевода флота в российский реестр, а также наращивания внутреннего и въездного турпотока. Однако, несмотря на это, объем перевозок не достигнет уровня 2021 года. Восстановление к докризисной динамике ожидаем в 2024-2025 годах. Бенефициаром восстановления объемов авиаперевозок может стать Аэрофлот, в том числе за счет возобновления международных перелетов (15 декабря ГК Аэрофлот объявила о старте рейсов в Хошимин с 31 января 2024 г.) и продаж билетов по субсидируемым тарифам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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