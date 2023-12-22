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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 декабря: 6 001,6602 руб/1 г золота и 70,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 001,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 70,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 842,2800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 600,0200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,2601 р. (1,15%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (1,68%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,0000 р. (2,93%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 109,1899 р. (3,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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