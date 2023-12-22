Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 декабря: 6 001,6602 руб/1 г золота и 70,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 22 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 001,6602 руб.

1 грамм серебра - 70,6700 руб.

1 грамм платины - 2 842,2800 руб.

1 грамм палладия - 3 600,0200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,2601 р. (1,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (1,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,0000 р. (2,93%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 109,1899 р. (3,13%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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